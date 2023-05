Fik et chok: - Man kommer ikke langt for 200.000 kr.

Det koster spidsen af et jetjager at blive gift, når man har inviteret 90 gæster og vil holde brylluppet på et sjællandsk gods.

Det fastslår ’Vild med dans’-proffen Morten Kjeldgaard og ’Bagedyst–deltager’ Frederik Haun, som skal giftes d. 28. maj på Sonnerupgaard Gods i Hvalsø.

- Vi fik et chok, da vi for et år siden kontaktede en bryllupsplanlægger og fik et prisoverslag på en kvart million kroner for det bryllup, vi godt kunne tænke os. Men vi har set i øjnene, at man ikke kommer langt for 200.000 kr. for et bryllup i denne størrelsesorden, fortæller Frederik Haun, da de mødte op til premieren til Cirkusrevyen.

- Vi vil dog ikke komme ind på præcist, hvad vores bryllup kommer til at koste - blandt andet fordi vi ikke er helt sikre på, om alle udgifter er indregnet, forsætter Morten Kjeldgaard.

Oven i den store fest kommer så udgiften til bryllupsrejsen, hvor parret har sat næsen op efter en drømmerejse. Blandt de romantiske destinationer, der har været oppe at vende, er Bali.