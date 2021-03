Fik et chok: Sygeplejerske snagede i journal

En sygeplejerske skal for retten, efter hun ulovligt snagede i 215 kendte personers elektroniske sygejournaler.

Sygeplejersken forventes at tilstå i sagen, fremgår det af et brev, som er blevet sendt til de borgere, der er ofre i sagen.

En af dem er Anni Fønsby, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Man får jo et chok, når der ligger et brev fra politiet i sin eboks. Jeg skynder mig at logge ind og kan se, at der er en sag.

Som SE&HØR-sagen

Hun føler, det er en indgriben i hendes privatliv, som hun sammenligner med SE&HØR-sagen.

- Det giver mig noget 'flashback' til det, jeg har været igennem for nogle år siden, hvor jeg blev jagtet, fordi NETS delte alle ens oplysninger, hvis man var ude at rejse, eller hvor man var i det hele taget. Så havde man altid nogen efter sig, og det er det, der lige rammer mig nu, hvor jeg tænker 'gud, hvad kan det her nu føre til?'.

- De skriver jo heldigvis, at hun ikke har nået at få solgt nogen oplysninger, men det er aldrig rart, at der sidder nogle andre mennesker og kigger med på noget, som hører til privatlivets fred. Altså hvad jeg har været igennem af ting og sager, om det er aborter eller hvad det er af sygdom, man nu engang har haft.

- Har du været i yderligere kontakt med politiet?

- Nej, jeg opdagede først beskeden i dag, lørdag. Jeg tror faktisk, den er kommet for et par dage siden, men jeg har fået ny telefon, så jeg kunne ikke logge ind, fordi den ikke var sat op med NemID. Så det var faktisk først i dag, jeg fik informationen.

To et halvt år

Sygeplejersken forventes at tilstå i sagen, hvor hun mellem 14. juni 2017 og 3. december 2019 foretog hele 336 uberettigede opslag i sygejournaler.

Journalerne tilhørte 215 forskellige personer, som tæller kendte personer, fremtrædende politikere, børn og kolleger. Blandt andre Brian Sandberg er også offer i sagen, hvilket Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Selvom den ulovlige snagen fandt sted for over et år siden, så gør det ikke noget for Anni Fønsby, at hun først nu hører, hun er et af ofrene.

- Jeg tror simpelthen, det har noget med efterforskningen at gøre. Det er jo alligevel også mange mennesker, man skal igennem, hvis der er 215 personer, det drejer sig om.

- Nu må vi se, hvad det ender ud med. Man ved jo aldrig rigtig, hvad der sker, og om sagen tager en drejning. Det kan være, der kommer nogle andre ting frem, men den virker meget enkel at gå til, hvis det er en tilståelsessag. Så må vi se, hvad der kommer frem, og hvad hun egentlig skulle bruge oplysningerne til. Det er mere det, jeg går og gisner over, siger hun.

