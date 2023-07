Fik et stort chok: Skovbrand var lige i nærheden

Voldsomme skovbrande, hedebølger og hagl på størrelser med appelsiner hærger i øjeblikket flere lande i Europa.

Det voldsomme vejr har rystet mange danskere, der lige nu befinder sig rundt omkring i verden, hvor de holder sommerferie. Flere feriegæster er allerede blevet evakueret fra ferieparadiser, og flyselskaber har aflyst rejser til specifikke destinationer.

Nogle af dem, der fik sig en grim overraskelse på ferien, var Helena Witt og Kasper Skak, der lige nu befinder sig i Portugal. Hvad der ellers skulle være en hyggelig tur på stranden, endte noget anderledes.

'I går kørte vi en tur til Lissabon for derefter at køre til Cascais, hvor vi lå og solede og fik en dukkert ved Santa Marta Beach. Der havde ikke været en sky på himlen hele dagen, men pludselig var der noget, der skyggede for solen. Det tænkte vi ikke yderligere over før der begyndte at falde små askestykker ned på os og i samme sekund kunne vi høre en sirene,' skriver Helena Witt i en besked til Ekstra Bladet og tilføjer, at der pludselig begyndte at lugte meget af røg. En lugt som parret ikke kunne holde ud af være i nærheden af.

Selvom branden kom som et chok for alle gæsterne på stranden, så forholdt alle sig i ro.

Helena og Kasper er lige nu på ferie i Porto. Foto: Privatfoto

Man bliver lidt urolig

Skyen, der ud af det blå kom frem på himlen, blev kun større og fik en meget orange farve. Det fik parret til at pakke deres ting sammen og køre i en fart.

'I takt med at vi kørte væk fra branden kom der en masse brandbiler imod os. Da vi skulle tilbage mod Porto kørte vi over en motorvej, hvor vi kunne se det store område, hvor branden var startet,' skriver hun videre.

'Man bliver da lidt urolig og især med tankerne om, hvad der sker på blandt andet Rhodos lige nu.'

Her til morgen har parret forsøgt at slå koldt vand i blodet og danne sig et overblik over situationen.

'Vi bor tre timer væk i bil fra branden, så vi følger vores mavefornemmelse og lader os ikke forhaste en eventuel tidlig hjemrejse'.

Myndighederne i Portugal kunne, kort tid efter parret fik øje på skyen, give melding om, at branden var under kontrol.