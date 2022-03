Fik fræk morgengave

Lørdag eftermiddag ringede bryllupsklokkerne for Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup, da han og Nanna Thoustrup sagde ja til hinanden i Frederiksberg Kirke.

Efterfølgende stod den på fest til den lyse morgen på restauranten Mielcke & Hurtigkarl med omkring 100 gæster.

Men festlighederne stoppede langtfra der.

Morgenen efter den store dag fik Henrik Qvortrup skulle ægteskabet traditionen tro fejres med morgengaver, og her fik Qvortrup en helt særlig en af slagsen.

Hans hustru, Nanna Thoustrup, havde valgt at få lavet en afstøbning af sine kønsdele til sin mand i gave.

Afstøbningen har nu fået en fornem plads i deres fælles hjem.

- Den står derhjemme og stråler. Den har da selvfølgelig fået ærespladsen på skænken, siger Henrik Qvortrup med et grin.

Her kommer det glade brudepar ud ad kirken, efter de har sagt ja til hinanden. Foto: Emil Agerskov

58-årige Qvortrup fortæller videre, at han blev noget overrasket, da han åbnede den særlige morgengave.

- Jamen, da jeg så den, tænkte jeg: 'Hvor har jeg set den før', siger han med et grin.

- Ej, jeg synes, det var rigtig sjovt og godt fundet på. Hjemme på væggen har vi tre vulvaer hængende i rya, og af Ditte Okman og Niels Pinborg fik vi også noget kunst i samme kategori i bryllupsgave, så det er begyndt at blive en ting, siger han med et smil og tilføjer:

- Jeg har jo en svaghed for ting, der er uden for kategori. Så på den måde passer det meget godt, griner han.

Gaven kan da også meget muligt være det perfekte valg til manden, der har alt.

- Vi har allerede lavet mange ting sammen, og vi mangler ikke noget, så det var rigtig godt fundet på, siger Qvortrup.

- Men jeg kan forstå, at det har været lidt omstændeligt at lave den, griner han.

'Lige mig'

Til Ekstra Bladet fortæller Nanna Thoustrup mere om, hvorfor det lige blev en afstøbning af hendes kønsorganer, hendes ægtemand skulle have i morgengave.

- Han havde et irriterende svar, da jeg spurgte, hvad han ønskede sig. Han sagde, han bare ville have mig, og så var der en af mine veninder, der foreslog mig at få lavet sådan en afstøbning. Det synes jeg var en god idé, siger hun og tilføjer:

- Det er lige mig - både lidt frækt og sjovt, og så synes jeg også godt, det må være provokerende. Det er okay, at man bliver lidt rød i hovedet, siger hun med et grin.

Tog fire minutter

Nanna Thoustrup fortæller videre, at det faktisk var ganske enkelt at lave afstøbningen.

- Hende, der laver afstøbningerne (Cono Jewelry, red.), cyklede hjem til mig og havde hele kittet med, og så kom der plastik på min stol, og så skulle jeg sidde på en skål med blandingen i fire minutter. Derefter blev afstøbningen så lavet.

Ifølge Nanna Thoustrup blev Henrik Qvortrup positivt overrasket, da han så den atypiske gave.

- Det tog han meget cool. Han syntes, det var sjovt. Det var lige, sådan det skulle være, lyder det fra Nanna Thoustrup.

- For mig er der også noget feministisk i det. Der har længe været den her holdning om, at de kvindelige kønsorganer ikke er pæne, men nu er det fissens tur. Det vil jeg gerne bakke op om. Det handler om at slippe fissen fri.