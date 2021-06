Fik hjertestop: Måtte genoplives

Det kom som et chok, da komiker og tv-vært Melvin Kakooza pludselig blev ramt af alvorlig sygdom sidste år.

Her fandt lægerne en tumor i hans hjerne på hele seks gange tre centimeter, efter Kakooza i en længere periode havde døjet med ondt i hovedet og ryggen.

Hjernetumoren blev konstateret, mens Kakooza var på toppen af sin karriere, og kort inden den kendte komiker skulle stå på scenen som vært ved årets 'X Factor'-liveshows. En drømmetjans, som han dog som konsekvens af sygdommen måtte trække sig fra i sidste øjeblik.

Melvin Kakooza gennemgik en større operation for at få fjernet tumoren, der heldigvis viste sig at være godartet.

Inden operationen havde han dog fået at vide, at operationen ikke var risikofri, og at der kunne være alvorlige komplikationer forbundet med indgrebet.

Heriblandt svælgparese (lammelse), som Kakooza blev ramt af umiddelbart efter operationen. Det betød blandt andet, at Kakooza ikke kunne synke eller tale.

Det fortæller han ærligt om i podcasten 'Bech bag bolden'.

- Jeg vågner op og kan ikke tale og går selvfølgelig i panik, for det er jo det, jeg lever af, lyder det fra den 29-årige tv-vært og komiker, der fortæller videre, at det på et tidspunkt i den forbindelse går galt, da han skal have noget vand.

Kakooza skulle have taget over som 'X Factor'-vært efter Sofie Linde, der gik på barsel. Men sådan blev det ikke. Foto: Mogens Flindt

Her blev han nemlig ramt af en endnu mere alvorlig komplikation.

- Da jeg vågner fra operationen, får jeg noget vand og noget is. Og i stedet for at det ryger ned i mavesækken, ryger det ned i lungerne. Så der er faktisk en nat, hvor min mor står op til, at jeg simpelthen har fået hjertestop. Og bliver genoplivet og ryger ned på intensiv afdeling på Rigshospitalet, hvor jeg så er i tre-fire uger, lyder det fra komikeren i podcasten.

En hård omgang

Siden er Melvin Kakooza langsomt kommet sig, men han har måttet gennemgå en hård og intensiv genoptræning.

- Det har været en hård omgang med en seriøs, koncentreret genoptræning - både med talepædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, siger han og fortsætter:

- Jeg kan tale igen nu, men det har været nogle intense syv uger på Riget. Også med en vis usikkerhed, siger han videre.

Melvin Kakooza var tilbage i offentligheden, da han for nylig hev den ene pris efter den anden hjem til Zulu Awards. Foto: Anthon Unger

I podcasten åbner Melvin Kakooza også op om, at han i lang tid følte sig meget alene, fordi han i en længere periode ikke kunne tale grundet svælgparesen.

- Jeg var alene med mine tanker i så lang tid, hvor jeg ikke kunne kommunikere. Så jeg var ligesom nødt til at gøre op med min frygt og min bekymring i mig selv uden at kunne tale om det med andre, siger han og fortæller videre, at sygdomsforløbet virkelig har fået ham til at sætte pris på nuet og de små ting i livet.

I dag har Melvin Kakooza det bedre, men han kæmper stadig med eftervirkningerne af den meget omfattende operation.

Ekstra Bladet har i længere tid forsøgt at få et interview med Melvin Kakooza, men det har ikke været muligt.