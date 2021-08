Fik ikke kysset nok: - Men der var stærk erotik

Selvom man er 74 år og gift, kan man sagtens falde en smule for noget ungt kød.

Det kan Birthe Neumann i hvert fald nikke genkendende til.

I sin rolle som Karen Blixen i Bille August nye film, 'Pagten', spiller hun overfor den 31-årige Simon Bennebjerg. Filmen havde forpræmiere tirsdag aften og til Ekstra Bladet fortæller den garvede skuespillerinde, at hun har nydt at spille over for Simon Bennebjerg, som spiller den unge digter Thorkild Bjørnvig i filmen.

Birthe Neumann har siden 1974 været gift med kollegaen Paul Hüttel. Foto: Anthon Unger

- Det har været en meget, meget stor ære, og det har været et pragtfuldt stykke arbejde og en vidunderlig skikkelse at skulle portrættere (Karen Blixen, red.). Jeg vil ikke sige, at det har været nemt, men det har været en fornøjelse hele vejen igennem.

- Det mest spændende har ligget i samspillet med Simon. Det er jo i virkeligheden et kærlighedsforhold. Det er jo en kærlighedshistorie mellem en aldrende, magtfuld kvinde og en ung digterspire, ambitiøs digterspire, og at gøre det virkeligt og troværdigt, og at få etableret noget, som har et hold i det virkelige, det har været det mest spændende, fortæller Birthe Neumann til Ekstra Bladet.

Birthe Neumann og Simon Bennebjerg har nydt godt af at kunne læne sig op ad hinanden under optagelserne til 'Pagten'. Foto: Anthon Unger

- Jeg vil ikke sige, at der var en dirrende seksualitet, men der var stærk erotik.

- Så i fik kissemissset lidt?

- Nej, ikke nok, lyder det kække svar fra Birthe Neumann.

Enormt behageligt

Også Simon Bennebjerg har nydt at være en del af optagelserne. Det er Simon Bennebjerg største rolle i sin karriere, men han har haft nogle erfarne skuldre at læne sig op ad.

- Det har været en kæmpestor gave og jeg havde selvfølgelig en masse tanker inden; Hvordan bliver det at medvirke i sådan en stor film, men der er jo en masse hjælp til mig igennem sådan en som Birthe (Neumann, red.), så erfarne kræfter, fortæller han.

- Udover det er Birthe jo et enormt behageligt menneske, så det har også været enormt behageligt for mig at lære hende at kende og spille sammen med hende, lyder de rosende ord.

Selvom Birthe Neumann har en del store roller på cv'et og har arbejdet med de fleste inden for filmbranchen, så var de begge nybegyndere på et område.

- Ingen af os havde arbejdet med Bille (August, red.) før, og vi var egentlig sådan lidt starstruck, fortæller Birthe Neumann med et grin.