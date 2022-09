Fik klamt tilbud: 1000 kr. for at røre hendes bryster

Irina Olsen, som er kendt fra realityprogrammerne 'Fristet' og 'Divaer i junglen', var tirsdag ude for en ubehagelig oplevelse.



Hun blev nemlig stoppet af en mand, da hun var på vej hen til sin bil, som spurgte hende, om han måtte røre hendes bryster for 1000 kr. Det fortæller hun i en video på Instagramprofilen Theolsenshome.

Hun fortæller i videoen, at manden, som stopper hende, ser helt almindelig ud. Og at hun først troede, at manden stoppede hende for at få hjælp til noget.

- Så spørger han mig 'går du egentlig i fitness'? Og det spørgsmål synes jeg egentlig er lidt weird. Så jeg går lidt videre og siger bare 'nej, det gør jeg ikke.'

'Må jeg røre dine bryster'

Men manden stopper ikke her.



- Så spørger han mig: 'Må jeg ikke røre dine bryster? Du får 1000 kr.'

Annonce:

Irina fortæller videre, at hun er vant til mange forskellige mennesker og ikke tænker videre over det, fordi hun har hørt på så meget igennem sit liv.



Det er først, da hun fortæller det til sin mand, Morten Olsen, bedre kendt som DJ Faustix, at det går op for hende, hvor grænseoverskridende det egentlig er.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Irina er i dag gift med DJ Faustix, som har det borgerlige navn Morten Olsen. Foto: Mogens Flindt

- Det er sgu lidt grænseoverskridende, siger hun og fortsætter



- Jeg griner lidt, men det er ikke sjovt. Jeg er lidt overrasket i 2022 med alle de snakke, der har været, at en random mand stadig kan gå op til en kvinde og sige sådan nogle ting.

Opbakning fra familien

Heldigvis er der opbakning hjemmefra. I kommentarsporet til videoen kan man nemlig finde Irinas lillesøster Victoria Babenko, som støtter hendes søster.



'Du tager pis, I can't with people. Havde været en grim situation, hvis jeg var der med dig.'



Og hendes mand, Faustix, bakker også op i kommentarerne.



'Tror han skal være glad for, jeg ikke sad og ventede i bilen.'

Irina er i dag influencer og har i skrivende stund 242.000 følgere på Instagram. Videoen er dog lagt ud på familien Olsens fælles Instagram. Denne profil har 52.000 følgere.

Annonce:

Derudover er hun med i programmet 'The Olsens', hvor man følger hendes og hendes familie, som består af ægtefællen Morten Olsen og deres fælles datter, Allessia.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Folk gør for meget grin med influencere, der ifølge Elvira og Thalia Pitzner har et ret hårdt arbejde. Hør dem i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.