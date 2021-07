Fik spontan abort: - Pludselig begyndte jeg at bløde

Janni Pedersen fortæller nu ærligt om, at hun for år tilbage fik en spontan abort

For første gang nogensinde deler Janni Pedersen ærligt ud af et af hendes livs helt store sorger.

Kort efter hun lærte sin mand, Kim Faber, at kende for omkring 25 år siden, blev hun gravid, men alt gik langtfra efter planen.

Midtvejs i graviditeten begyndte Janni Pedersen nemlig at bløde, og det viste sig senere, at barnet var dødt midtvejs i graviditeten.

Det fortæller den 53-årige TV 2-vært ærligt om i et interview med 'Alt for damerne'.

Janni Pedersen var på daværende tidspunkt halvvejs i graviditeten og i gang med at hjælpe en ven med at flytte i Aarhus, da hun med egne ord 'pludselig begyndte at bløde'.

Derfor tog hun sammen med en veninde direkte til Skejby Sygehus og ringede til Kim Faber, der på daværende tidspunkt var på arbejde i København.

På sygehuset fik Janni Pedersen efter en række undersøgelser at vide, at der ikke længere var hjerteaktivitet, og at barnet var dødt.

- Jeg var så langt henne, at barnet skulle fødes. I løbet af natten fik jeg veer, og vi tog på hospitalet, hvor barnet blev født. Da vi kom hjem, drak jeg mere gin og røg flere smøger, og dagen efter satte jeg mig til at skrive praktikansøgning, siger Janni Pedersen og fortæller videre, at tabet fik hende til at tænke rationelt i øjeblikket.

Janni Pedersen og Kim Faber har været sammen i mere end 25 år. I 2018 debuterede de med deres første fælles krimi 'Vinterland', som siden har fået to efterfølgere. Foto: Politikens Forlag

Er blevet stærkere

Det betød blandt andet, at hun først og fremmest tænkte, at det var godt, det skete den dag, det gjorde, i stedet for dagen efter, hvor hun havde deadline på sin ansøgning.

Janni Pedersen lægger dog ikke skjul på, at det for parret var en stor sorg at miste barnet, og at det tog lang tid at komme sig over det.

I dag har Janni Pedersen og Kim Faber været ægtefolk i mere end 20 år.

De har sammen siden fået datteren Nana, og Kim Fabers søn fra et tidligere forhold har givet dem et barnebarn, mens der snart er endnu et på vej.

Kim Faber mener da heller ikke, at tabet af deres første barn har skabt krise i parforholdet. I stedet har det gjort dem stærkere og gjort, at de er kommet tættere på hinanden.

Parret har tidligere fortalt åbent om, hvorfor de tror, de har kunnet holde sammen i så mange år trods livets op og nedture. De har nemlig lovet hinanden, at skilsmisse ikke er en mulighed.

- Jeg tænker, at det er helt utænkeligt, at vi to ikke skulle være sammen resten af livet, til en af os dør. Helt utænkeligt. Men jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre mit. Det er det, jeg siger, når jeg siger 'love'. Jeg har tænkt mig at gøre mit. Og så kan der ske alt muligt, har Kim Faber tidligere fortalt til Femina.