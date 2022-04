Fik tilsendt afføring

Det er ikke omkostningsfrit at være gift med en af landets mest populære musikere.

Det ved Gitte Hansen om nogen.

Hun har siden 2009 dannet par med Kandis-frontmand Johnny Hansen, og det har haft sin pris.

I et interview med Femina fortæller parret, hvordan de gennem tiden er blevet chikaneret af nogle af 56-årige Johnny Hansens mest hardcore fans. Fans, der drømmer om, at det er dem og ikke Gitte, der deler seng og bord med dansktopstjernen.

Nogle af episoderne kan Johnny og Gitte Hansen grine ad. I hvert fald med tiden. Som da en kvinde troppede op på deres bopæl i Hurup og bad Gitte Hansen fortælle sin mand, at hun havde siddet og ventet på Johnny på en restaurant og det gad hun ikke mere.

Klam post

Men der har også været en del henvendelser, der har været så bizarre, at de langt fra har været sjove - og aldrig bliver det.

Eksempelvis har Gitte Hansen modtaget afføring med posten. Hun fortæller også til magasinet, at hun har fået tilsendt en klippe-klister-collage, hvor hun og Johnny Hansen har en løkke om halsen. Desuden er det blevet til mange hadefulde beskeder gennem de 13 år, de har været sammen.

– Alle havde pludselig en mening om mig uden at kende mig. Jeg er blevet kaldt alt fra golddigger til luder og morder. Det gjorde mig virkelig ked af af det og frustreret, men også magtesløs, fordi jeg vidste, at det ville være at smide benzin på bålet, hvis jeg gik til kamp mod alt det her. Jeg skulle bare holde min mund, siger Gitte Hansen til Femina.

Ekstra Bladet har tidligere talt med en af de fans, der optræder i Kandis-dokumentaren.

Gerne foruden

Gitte, der dengang hed Mortensen og boede på Fyn, og Johnny Hansen mødtes kun ti måneder efter, han på tragisk vis havde mistet sin kone,Helle.

Under en koncert spottede han hende, men Gitte var ikke interesseret i første omgang. Siden skrev de sammen via Facebook, og pludselig var de kærester.

Gitte Hansen forlod Fyn og flyttede ind hos Johnny Hansen og hans to teenagedøtre. Med i pakken fik hun en opmærksomhed fra både fans og presse, som hun aldrig i sin vildeste fantasi havde forestillet sig.

Og som hun siger i interviewet, så ville hun meget gerne have været det foruden. Hun var faldet for og forelsket i mennesket Johnny Hansen - ikke i kendissen Johnny Hansen. For Gitte kunne han have været gartner eller landmand - det havde ikke gjort nogen forskel for hende.

Gitte og Johnny Hansen blev gift i 2014. To år tidligere blev de forældre til en dreng.