Fik tragisk besked på Facebook

For nylig mistede Mette Blomsterberg sin far. Først da en følger skrev til hende på de sociale medier, fik hun den triste nyhed

Det er ikke længe siden, at den kendte konditor Mette Blomsterberg blev ramt af en altoverskyggende sorg, da hendes bror Morten døde.

Nu er hun igen ramt af et dødsfald i den tætteste familie. For nylig gik hendes far nemlig bort.

Det fortæller hun ærligt om i den nyeste udgave af Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

Her lægger den 51-årige Blomsterberg ikke skjul på, at hun og faren ikke havde det bedste forhold - faktisk har de ikke set noget til hinanden i over 20 år.

Efter hendes mor og far blev skilt, gled forholdet mellem Mette Blomsterberg og faren nemlig ud i sandet. Derfor var det også på en noget anderledes måde, at Blomsterberg fik vished om sin fars død.

- Jeg vidste det ikke, for der er ingen, der har ringet til mig. Jeg læste det på min Facebook. Der var en, der havde skrevet, at de kondolerede med min fars død. 'Tak skal du have. Er han død'?, fortæller Blomsterberg om sin egen reaktion, da hun fik beskeden.

- Lyset gik faktisk to gange, imens jeg var i bad. Så jeg havde en fornemmelse af, at det var ved at være nu, fortæller hun videre i programmet, som du kan lytte til herunder:

'Bevidst fravalg'

I radioprogrammet fortæller Blomsterberg videre, at diskussioner, uoverensstemmelser og andre konflikter med tiden kom til at fylde for meget i hendes relation til sin far.

- Er det så et bevidst fravalg, at jeg valgte min far fra? Nej. Det var det ikke. Men det blev for konfliktfyldt og bøvlet. Det gjorde for ondt. Det prøver man nogen gange, og så tror jeg i virkeligheden, at jeg aktivt besluttede, at det behøvede jeg ikke have inde i livet, for nu er det ikke kun mig, men også et par børn, som min far forøvrigt aldrig nogensinde mødte, det handler om, siger Blomsterberg, der har to børn med sin mand Henrik, i programmet.

Mette Blomsterberg var i mange år dommer på 'Den store bagedyst' sammen med kok Jan Friis-Mikkelsen.

Bagedronningen har da også for længst sluttet fred med, at forholdet til faren var anderledes.

- Lige pludselig havde han været så meget væk fra mit liv, og så kører toget, og der er egentlig ikke noget mystisk i det. Jeg havde stor respekt for, at han levede sit liv, som han gjorde, og jeg har levet mit, og det har været fint. Jeg har haft en god far, mens jeg var et helt lille barn, og det er også fint for mig, at det var sådan, det var.

Ville ikke se ham

I forbindelse med at hendes far lå for døden, tog han dog kontakt til Mette Blomsterberg igennem en af hendes brødre og udtrykte et ønske om, at de skulle ses.

Her stod Blomsterberg over for et svært valg.

- Jeg skrev, at jeg var helt afklaret med, at vi ikke så hinanden, og at jeg havde lært at leve med det for mange år siden, og at jeg ønskede, han ville få det godt på sin rejse og den sidste tid, han havde tilbage. Jeg sendte ham nogle hjerter og et knus, og det har jeg det godt med.

Mette Blomsterberg ved godt, at det for nogen kan virke kontroversielt, men selv har hun sluttet fred med sin beslutning den dag i dag.

