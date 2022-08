Filminstruktør Lars Engels er død

Dokumentarfilminstruktøren Lars Engels er død. Det oplyser familien i en dødsannonce i Politiken.

Lars Engels blev 80 år gammel. Han er særligt kendt for sine dokumentarprogrammer, der portrætterede samfundets sociale skyggesider.

Han lavede blandt andet film om prostitution og narkomani.

Titlerne tæller 'Pigerne på Halmtorvet', 'Dømt til behandling' og 'Piger i Vestre Fængsel'.

Lars Engels var oprindeligt uddannet kemilærer, og han har skrevet flere lærebøger indenfor faget. Siden blev han uddannet fra Den Danske Filmskole i 1976.

Samme år blev han ansat på Danmarks Radio, hvor han indtil 2005 nåede at instruere omkring 60 dokumentarfilm.

Nogle af hans første film er optaget i Cuba.

Med filmene 'Havanas Psykiatriske Hospital' og 'De gale i Havana' lagde han sit fremtidige signatursnit for portrætteringen af mennesker, der lever i samfundets kant.

Annonce:

Mange af hans dokumentarer kom til at skildre miljøet på Vesterbro i København.

Lars Engels' tilgang til dokumentarerne var at lade sig indeslutte af de miljø, han skulle skildre. Det sagde han i et interview med Filmmagasinet Ekko fra 2010.

- Man kan ikke bare gå ind og lave en fængselsfilm. Man skal have noget menneskelig erfaring. Når jeg har vundet tillid og respekt i miljøerne på Vesterbro, er det nok, fordi de kan mærke, at jeg ved, hvad det handler om, sagde han.

Lars Engels har skabt debat med sine film. I sin dokumentarserie om politiets arbejde på Vesterbro - 'Historier fra en Politistation' fra år 2000 - mente flere sociale organisationer, at han kom for tæt på politiets arbejde og på de socialt udsatte.

Blandt andet sagde den daværende forstander på Mændenes Hjem i Istedgade, at dokumentarserien var med til at åbenbare fortrolige oplysninger. Og at politiet - ved at tillade et kamerahold så tæt på - brød med deres tavshedspligt.

Annonce:

Dengang røg sagen videre til Folketingets retsudvalg. Engels sagde selv:

- De allerfleste mennesker, der optræder i 'Historier fra en Politistation', er eksperter på deres eget liv. Man behøver ikke føle sig blufærdig på deres vegne, og jeg tager afstand fra socialarbejderes forsøg på at sætte sig på en så udsat samfundsgruppe, sagde han ifølge Berlingske.