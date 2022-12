Finn Nørbygaard og hustruen skal skilles igen

Det er slut for mellem Finn Nørbygaard og hans hustru, Hanne.

Parret har valgt at lade sig skille, fortæller han til SE og HØR.

- Beslutningen er taget i enighed. Hanne har endnu ikke fundet nogen ny bolig, mens jeg flytter til Østerbro, tæt på mine to sønner, fortæller entertaineren til ugebladet.

Sidste år solgte de deres hjem i Holte for 16.500.000 kroner, og nu står det altså klart, at de ikke længere skal dele adresse i fremtiden.

Finn Nørbygaard og familien sammen i 2014. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

70-årige Finn Nørbygaard og den 15 år yngre Hanne blev gift i 2008, men efter fire års ægteskab meldte de ud, at de skulle skilles.

De kunne dog ikke undvære hinanden, og allerede året efter kunne de fortælle, at de havde fundet sammen igen.

Ægteskabet holdt i ni års tid, men nu er det altså endegyldigt slut igen.

På skærmen igen

Finn Nørbygaard kan i øjeblikket opleves på skærmen igen. Her medvirker han i en markant rolle i Simon Kvamms DR-serie 'Guru', der er i gang med anden sæson.

I den forbindelse talte Ekstra Bladet med entertaineren for et par uger siden. Her slog han fast, at han havde det rigtig godt for tiden.

- Det går fint. Jeg er nået til det fjerde kapitel i mit liv arbejdsmæssigt. Jeg er foredragsholder. Det er jeg meget vild med. Og hvorfor så det? Jo, dem (foredragene, red.) bygger jeg på skolelæreren, på showbizzen og på psykoterapeuten. Så det føler jeg mig rigtig godt tilpas med, siger Nørbygaard, der pt. har fået en stor opgave for Dansk Industri, som skal afleveres i foråret.

- Så du klarer dig, og alt er godt?

- Det synes jeg. Jeg er meget glad.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Finn Nørbygaard, men det har endnu ikke været muligt.

Du kan se interviewet med Finn Nørbygaard herunder.

Finn Nørbygaard har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han græd fra morgen til aften, da han i 2008 mistede alt, hvad han ejede og havde. Læs den historie her.

