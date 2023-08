Fleming forlader Tåsinge

Rory Fleming har definitivt forladt Tåsinge.

Ifølge fyens.dk. har Caroline Flemings eksmand kappet de sidste bånd til stedet, som han har investeret og postet millioner i, siden han i 2003 fik overdraget slottet sammen med sin daværende kone.

Det sidste, den 55-årige englænder har ejet på Tåsinge, er et stykke skov og nogle boliger gennem selskabet Nørreskov A/S, som han nu er ude af.

Med andre ord betyder det, at Rory Fleming har afhændet den 271 hektar store Nørreskoven syd for Valdemars Slot samt seks lejeboliger.

Ifølge cvr-registeret er det Peter Heinrich Sisseck, der er ny ejer.

Fyens.dk skriver, at Frits Thorarinsson, der var direktør for selskabet under Rory Fleming, fortsætter på posten under nye ejer.

-Jeg kan bekræfte handlen, men jeg har ikke yderligere kommentarer nu, siger Frits Thorarinsson til avisen.

Familiedrama

Valdemars Slot havde været i Caroline Flemings families eje i århundreder, da hun og Rory Fleming fik overdraget ansvaret for at drive det økonomisk trængte slot videre.

Livet er langt, men lykken blev kort for parret. Foto: Lars Skaaning

Parret blev skilt i 2008, og i 2011 gik ejerskabet af Valdemars Slot tilbage til Caroline Flemings far, Niels Krabbe Iuel-Brockdorff. Rory Fleming, der stammer fra en af Englands rigeste familier, valgte dog at beholde Nørreskoven.

Da Niels Krabbe Iuel-Brockdorff døde i 2017 startede et større opgør mellem Caroline Fleming og hendes søster, Louise luel Albinus.

Det gamle slot blev sat til salg i november 2021 i kølvandet på en langvarig konflikt mellem søstrene, der ikke kunne blive enige om at godkende regnskabet for Valdemars Slot A/S. Det resulterede i en tvangsopløsning af selskabet.

I foråret 2022 lykkedes det Louise Iuel Albinus at købe slottet, som var til salg for 165 millioner kroner. Dermed sikrede hun, at familieslottet forbliver i Iuel-slægtens hænder, som det har været siden 1678.

