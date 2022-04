Flemming Krøll ramt af blodprop i hjernen

Skuespiller og revydirektør Flemming Krøll, 67, fik sig for et par dage siden sit livs forskrækkelse.

Søndag blev han ramt af en blodprop i hjernen.

Det fortæller han i et opslag på Facebook.

Her fortæller han også, at han har det godt efter omstændighederne.

'Kære venner. Jeg fik en blodprop i hjernen i søndags. Er efter Trombolysebehandling (opløsning af blodprop, red.) i hurtig bedring. Kommer måske hjem i morgen fredag', skriver han i opslaget.

Udskrevet igen

Til Ekstra Bladet fortæller Flemming Krøll, at han langfredag er ved at blive udskrevet fra hospitalet i Roskilde, hvor han de seneste dage har gennemgået behandling og undersøgelser.

- Jeg kommer hjem nu her, og jeg har det fint efter omstændighederne. Behandlingen er gået godt, siger han og fortsætter:

- Men det var en blodprop i hjernen, og det er jo ikke for sjov, og det har jeg også talt med lægen om. Så nu skal jeg gå til noget kontrol og eftersyn i den kommende tid.

Flemming Krøll blev indlagt akut søndag, efter han havde oplevet flere symptomer på, at noget var galt.

- Det snurrede pludselig i min venstre hånd, og så begyndte mit mundvand at løbe. Min kone kunne ikke forstå, hvad jeg sagde, så hun ringede efter hjælp, og jeg blev kørt til Roskilde Sygehus, hvor jeg fik hurtig hjælp. De var rigtig dygtige og professionelle, siger Krøll om sundhedspersonalet og fortsætter:

- Alt er heldigvis gået godt, men det er klart, at jeg skal i gang med at revurdere den måde, jeg lever på og min livsstil i fremtiden for at forebygge, at sådan noget her sker igen, lyder det fra Krøll, der dog lader vide, at han er ved godt mod trods alt.

Flemming Krøll bliver fredag udskrevet. Foto: Mogens Flindt

Skuespiller igennem mange år

Flemming Krøll er en kendt entertainer, der blandt andet har gjort sig som skuespiller, sanger og ikke mindst revydirektør.

Han blev for alvor kendt fra 'Musikalske venner' på DR i 1973.

Siden har Flemming Krøll blandt andet været tilknyttet Amagerscenen, ABC-Teatret, Gentoftescenen, Det Ny Teater og Folketeatret som skuespiller.

Krøll har desuden lavet revy hver sommer siden 1979 forskellige steder i landet. I 1985 overtog han Nykøbing F. Revyen, og her var han revydirektør i næsten 30 år, før han gik på pension for nylig.

Privat er han gift med Birthe Krøll, som han bor sammen med på Falster.

