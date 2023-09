Flop på TV 2: Rathsack undrer sig

Årets optagelser til TV 2-programmet 'Korpset' havde kun været i gang i fire timer, da 20-årige Ida Vibe Breinholt floppede ved at rive sit armbind af og forlod det udmattende tv-koncept.

Det blev afsløret i sæsonpremieren på TV 2 Play onsdag, og her cirka fem måneder senere er programmets øverstbefalende, tidligere jægersoldat Thomas Rathsack, stadig et stort spørgsmålstegn.

- Jeg undrer mig over Ida. Hun havde ikke været på kurset i mere end fire-fem timer, før hun gav slip, siger Rathsack, der medgiver, at der kan være mange årsager.

- Men årsagen i min bog, jeg stod jo lige over for hende, var, at hun sagde, at det her ville hun ikke være med i længere. Og det, synes jeg, jo er ærgerligt, for det var jo ikke, fordi hun var fysisk slidt ned efter fire timer. Så hun havde formentlig ikke gjort op med sig selv, hvad det var, hun ville med det her.

20-årige Ida Vibe Breinholt holdt kun i fire timer i sjette sæson af 'Korpset'. Hun måtte give op under denne øvelse med bildæk. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

- Jeg kender jo ikke Ida

Eks-soldaten vil dog gerne lade tvivlen komme den unge aspirant til gode.

- Jeg kender jo ikke Ida. Jeg fik ikke snakket ordentligt med hende. Det kan jo være, der var en reel årsag. Jeg er jo ikke inde i hovedet på hende. Så der kan jo være en god forklaring på, hvorfor hun stoppede så tidligt. Der kan være alle mulige personlige årsager. Ting, der er sket i hendes liv, siden hun meldte sig til, hvad fanden ved jeg. Det skal jo også nævnes til hendes fordel. Der er jo ting i hendes hoved, som jeg ikke har nogen mulighed for at gennemskue. Så det skal man også lige have med i ligningen.

Iskoldt vand

I sæsonpremieren måtte også 'Årgang 0'-stjernen Mathilde Beuschau strække våben, da hun kom i nærkontakt med det iskolde nordjyske havvand. Hun holdt i 27 timer.

- Mathilde blev ramt af en mur af koldt vand, og der siger jeg jo så i al stilfærdighed, at hvis man overvejer at søge ind i 'Korpset' og være der i otte døgn, så kan det ikke komme bag på nogen, at der er koldt vand. Det fik jeg også sagt til hende, da kameraerne var slukket.

- Mathilde er jo en stærk kvinde i supergod form. Men det er jo én ting. En anden er at kunne håndtere det kolde vand, og der ramte hun muren.

23-årige Mathilde Beuschau forlod også 'Korpset' i sæsonpremieren. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Afgiver kontrol

- Helt generelt, hvad er det så, der kan få aspiranter til at melde fra så forholdsvis hurtigt?

- For størstedelens vedkommende er det, fordi de er i en virkelighed, hvor de fuldstændig afgiver kontrol, og det er de ikke vant til. Mange af de mennesker, vi har med, er jo ret målrettede, de er disciplinerede, de har en fokuseret hverdag, hvor de er i kontrol. Og så snart de kommer ind i den verden, som de oplever i 'Korpset', så mister de al kontrol over eget liv. Og det er det, der kommer bag på de fleste, forklarer Thomas Rathsack.

- Hvad tænker du, når det sker?

- Melder de fra, så melder de fra. Det eneste, jeg opfordrer dem til, er, at de gør op med sig selv, om det her er noget, de vil. Vil man give sig 100 procent? Hvis man bare lige vil snuse til den her verden og så give op, så spilder man både mine instruktørers tid, min tid og sin egen tid.

Årets aspiranter kom stenhårdt fra start i første afsnit af 'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

- De skal vise deres værd

- Der er ikke meget hjælp at hente fra instruktørerne, når en aspirant er ved at bukke under. Hvad skal det gøre godt for?

- Når de er der på vippen og i grænselandet mellem at give op og fortsætte, så er det der, de skal vise deres værd. Vi vil jo gerne se, hvordan de håndterer det pres. Vi er helt med på, at vi er på kursus, og vi skal have det bedste frem i aspiranterne, men vi skal jo ikke hjælpe dem.

- Alligevel sender du Mathilde hjem med opmuntrende ord. Hvorfor?

- Det, synes jeg, er helt okay. Aspiranter tager en kæmpe chance ved at være på landsdækkende tv. Derfor er det også vigtigt for mig og mine instruktører, at de går herfra med et fint udbytte. De må aldrig gå ydmyget hjem fra kurset. Det er ikke okay.

- Det er nemt nok at sidde hjemme i sofaen i dagligstuen og kigge på dem, men det er fandeme en helt anden ting at ligge i vandkanten. Så derfor skal de have et ordentlig skulderklap, når de er på vej ud, for det har de fortjent.

Ekstra Bladet har via TV 2's presseafdeling forhørt sig om et interview med Ida Vibe Breinholt, men det kunne ikke lade sig gøre.

