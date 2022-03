Flov over deltagelse i 'X Factor' og 'The Voice'

I Radio4-programmet 'Det sidste måltid' fortæller Andreas Odbjerg om skam over at have medvirket i programmerne 'X-Factor' og 'The voice'

- Til min optagelsesprøve på konservatoriet skrev jeg ikke, jeg havde været med i 'The Voice', siger Andreas Odbjerg ærligt til Lærke Kløvedal, som er vært på radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

Her fortæller den prisvindende musiker Andreas Odbjerg om sin lange og brogede rejse til den succes, som han sidder på i dag.

Odbjerg fortæller om, hvordan han i modsætning til mange andre unge kunstnere i dag har lavet en masse krumspring på vejen til toppen. Her nævner han blandt andet dengang, han deltog i talentprogrammerne 'X Factor' i 2009 og 'The voice' 2012. Mens Odbjerg ikke klarede den til Live Shows i 'X Factor', blev han trods alt nummer to i 'The Voice'.

Alligevel har Odbjerg ikke ligefrem blæret sig med sin deltagelse i talentprogrammerne, tværtimod knyttede der sig en følelse af skam til det. Derfor oplyste han heller ikke om sin medvirken, da han senere søgte ind på musikkonservatoriet.

- Bagefter tænkte jeg: hvorfor fanden? For det var jo fuldstændig vildt, at man bliver nummer to ud af flere tusinde, og folk har stemt på en. Det er da merit! Men jeg havde simpelthen en fornemmelse af, at det ville være ildeset, fortæller Odbjerg.

Hemmeligt våben

Mens Odsbjergs egen rute mod drømmekarrieren ikke har været helt uden afstikkere, misunder han de unge artister, der allerede i en tidlig alder har formået at slå igennem med deres talenter.

Den musikdrømmende odenseaner afspejlede sig i alle de nye artister, og derfor forsøgte han også længe at skjule, hvordan han selv kæmpede hårdnakket for at opnå samme succes.

- I en lang periode, hver eneste gang de (pladeselskaberne, red.) lagde et billede op på Facebook af, at de havde signet nogen, så var det ligesom at få en kniv i hjertet, for der var ingen, der gad signe mig, fortæller han.

Odbjerg slutter dog af med at sige, at han i dag betragter sin lange, brogede vej til succes, som sit hemmelige våben - for hvor mange kan sige at have haft så meget modstand i sin karriere og alligevel være endt med at opnå bragende succes?

Du kan høre hele interviewet med Andreas Odbjerg her: