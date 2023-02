Flytter fra huset: Er bange for at blive skudt

Ole Henriksen har solgt huset i Los Angeles. Sammen med kæresten Laurence flytter han inden længe ind i deres nye lejlighed på 27. etage, hvilket Henriksen glad for. Ifølge ham kan det være farligt at bo i USA, hvilket creme-kongen fortæller om her i videoen

Ole Henriksen flytter fra sit hus i Los Angeles, fordi han er bange for at blive skudt

I sommers kunne Ole Henriksen og hans mand, Laurence Roberts, fortælle, at de sælger hytten i Los Angeles.

- Vi har været utrolig glade for vores hjem gennem over 20 år, men nu er tiden inde til at rykke til noget nyt. Selvom vores nye lejlighed nærmest er større end huset, er der noget mindre arbejde ved at have en lejlighed, sagde Ole Henriksen i forbindelse med salget af huset.

Nu fortæller parret, hvorfor de valgte at sælge deres 317 kvadratmeter hus.

I 22 år har parret boet i huset i Los Angeles, men nu føler de sig ikke længere trygge på matriklen. Det skyldes særligt den våbenkultur, der er i USA. I USA har man ret til at bære våben og det skræmmer parret.

Våbenkulturen er ikke ny i USA, men parret frygter, at de en dag vil blive skudt af indbrudstyve. Derfor har de valgt at flytte i lejlighed. Det skriver Her&Nu.

- I USA bryder de (indbrudstyve.,red) ind og tager, hvad de har lyst til. De kommer ind med pistol og skyder dig. Det er lidt overdrevet, men det er mere trygt at bo i en lejlighed, det er der ingen tvivl om, siger Ole Henriksen til mediet.

De skal bo på 27.etage i et højhus midt i centrum, der lige nu er ved at blive renoveret. Når de flytter ind til april har renoveringen været et år undervejs.

Parret bor midlertidig i Beverly Hills, imens lejligheden bliver gjort klar.

