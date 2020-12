Flytter fra kæresten: Nu skal der pendles

Stéphanie Surrugue har fundet kærligheden i Paris, men flytter nu til Danmark. Dermed byder 2021 på et langdistanceforhold for den garvede tv-vært

I september kunne en glad Stéphanie Surrugue fortælle, at hun havde fundet kærligheden og var blevet forelsket i en franskmand ved navn Jean, som hun har mødt, imens hun har boet i Paris i forbindelse med sit arbejde som korrespondent for DR.

Blot få måneder efter fortalte Surrugue så, at hun efter fem år i udlandet havde besluttet sig for at flytte til Danmark igen, fordi hun under coronapandemien var blevet klar over, hvor meget hun savnede sin familie i Danmark.

- Men da krisen kom, lufthavnene lukkede ned, og jeg ikke anede, hvornår jeg ville se min familie igen, dér blev det helt tydeligt for mig, hvor jeg har mine rødder henne. Og dem har jeg i Danmark, sagde hun i den forbindelse til Ritzau.

Den beslutning får selvsagt betydning for Surrugues forhold til Jean, men hun understreger, at hun og franskmanden, som Surrugue blev introduceret til af en veninde, planlægger at fortsætte deres forhold trods den store afstand, som nu er imellem dem.

- Planen er lige nu at pendle, siger hun til Ekstra Bladet, men ønsker ikke at give yderligere detaljer om hendes fremtidige langdistanceforhold.

Til Se og Hør fortæller hun dog, at forholdet går glimrende, men at Jean grundet coronapandemien stadig har til gode at møde hendes familie i Danmark.

- Han er ikke blevet introduceret for den nærmeste familie endnu, men det går glimrende, siger hun.

Selvom Surrugue nu vender tilbage til Danmark for at få en base der, afviser hun dog ikke, at hun vil vende snuden mod udlandet igen i fremtiden.

Forleden var Surrugue vært på 'Året der gik' sammen med Kåre Quist. Foto: DR

Ikke brug for en kæreste

43-årige Surrugue har ingen børn og har de seneste år været single. I et ærligt interview med Alt for damerne har hun tidligere sat ord på, hvorfor en kæreste ikke er en nødvendighed for hende.

- Der er masser af kvinder i samme situation som mig, og nu prøver jeg at sige det her blidt, så må du fortælle mig, hvordan det lyder: Jeg har kun én grund til at skulle have en kæreste. Jeg har ikke brug for en kæreste for at kunne betale mine regninger. Jeg har ikke brug for en kæreste af sociale hensyn. Jeg har ikke brug for en kæreste på grund af sex, har hun tidligere fortalt i interviewet.

Dansk tv-vært: Bombarderet med henvendelser

I interviewet understregede Surrugue, at hun alene ville have en kæreste, hvis hun var 'vild med ham', og at det kunne virke skræmmende for nogle mænd, at hun udelukkende har brug for dem på det følelsesmæssige plan.

Stéphanie Surrugue er journalist og forfatter, og hun arbejder i øjeblikket som international korrespondent for DR. I starten af 2017 flyttede hun til Paris for at arbejde for DR, hvilket hun stadig gør.

Tidligere var hun i mange år ansat som vært på TV2, hvor hun blandt andet dækkede Tour de France.