Flyvende gul jubel: Det er som EM i 92

Jacob Haugaard kan ikke få armene ned, selvom han har været bange for at sælge skindet, før bjørnen er skudt

Høj som lav har de fleste danskere nok ikke kunnet undgå at følge med i, hvordan jonas vingegaard i årets Tour de France er fløjet op og ned af de franske bjerge og til sidst ind på den øverste skammel på podiet i paris.

Det gælder også den mangeårige entertainer Jacob Haugaard, der undervejs i dette års tour har indspillet en hyldest-sang til Jonas Vingegaard baseret på sin gamle hyldest til sin kone 'Ingeborg'.

Men multikunstneren har været bange for hybris og nemesis og gået med livrem og seler, før han rigtig turde juble over sejren.

- Jeg er ligesom Vingegaard, jeg har gerne ville have ham helt i mål, før jeg råber rigtigt op.

- Men det er jo helt vildt. Men han har jo været formidabel. Man skulle tro, han var sendt af de græske guder, der opfandt olympiaden. Han er forrygende, mand!

Artiklen fortsætter efter videoen, hvor vi var med Jacob Haugaard i studiet under indspilningerne af 'Vingegaard' ...

Jacob Haugaard har været i gemmerne og har fundet en melodi til hele Danmarks Jonas Vingegaard, som han sammenligner med Preben Elkjær. Video: Tariq Mikkel Khan

På niveau med EM i 92

For tiden er Jacob Haugaard på vanlig vis af sted med Grøn Koncert-karavanen rundt i landet.

Haugaard har været konferencier på Grøn Koncert i mere end 30 år, og han beretter, at den gule feber er mærkbar, når han besøger de forskellige byer rundt om i landet.

- Der er mange herude, som er cykelfreaks. Vi synger også min sang, hvor vi har klippet omkvædet ned, så vi kan synge 'Vingegaard' igen og igen.

- Det her er nærmest på niveau med dengang vi vandt EM i fordbold. Der er noget 'naboens søn' over Jonas Vingegaard. Alle kan identificere sig med ham. Han klarer sig så eminent uden rigtig at gøre et nummer ud af det. Og det er jo noget, vi danskere kan lide.