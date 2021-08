Født som dreng: Udgiver bog om sit liv

Sasha Louise Sprange udgiver bog om sin kamp for at blive kvinde

Sasha Louise Sprange blev kendt i store dele af Danmark, da hun deltog i 'Robinson Ekspeditionen' tilbage i 2018.

Det skyldtes dog ikke kun hendes deltagelse i det populære tv-program.

For Sasha Louise valgte nemlig at stå frem i programmet og fortælle, at hun er født som dreng, men har gennemgået et kønsskifte.

Det har reality-stjernen nu skrevet en bog om, som udkommer i slutningen af august.

'Min kamp for at blive kvinde' hedder den.

- Den handler om mit liv, og om hvordan jeg har måtte kæmpe for at blive, den jeg er i dag, fortæller Sasha Louise til Ekstra Bladet på den røde løber til 'Vi elsker 90'erne'.

- Derudover handler den også om, hvordan det er at vokse op i en familie præget af misbrug, alkoholmisbrug, tilføjer hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Med sig på den røde løber havde Sasha Louise Sprange sin nye kæreste, som hun har været sammen med i et halvt år. Foto: Jonas Olufson

Hård proces

Det har ikke været en let bog at skulle skrive for 36-årige Sasha Louise, der i bogen lader læseren komme helt tæt på.

- Det har været en rigtig hård proces, og den er blevet enorm personlig. Da den jo handler om min opvækst, og om det at være anderledes og være født i den forkerte krop, forklarer hun.

Men Sasha Louise Sprange håber, at bogen vil kunne hjælpe andre, der har oplevet lignende ting i deres liv.

- Men jeg tror, der er mange, der vil kunne nikke genkendende eller kunne relatere til min historie, siger Sasha Louise Sprange.

Det er heller ikke uden nerver på, at den nybagte forfatter sætter sit navn på bogen.

- Det er skræmmende at være sårbar, og jeg frygter da også modtagelsen, hvis folk har tænkt sig at være fordømmende. Men jeg håber, at de synes, det er spændende læsning, afslutter hun.