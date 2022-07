Tv-kendissen Teresa Ovenberg danner par med realitystjernen Teitur Skoubo, der i juni måned blev idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt ved Retten i Odense.

Teitur blev varetægtsfængslet lige efter retssagen var slut, derfor har Teresa og Teitur ikke tilbragt tid sammen, siden rettens afgørelse i Odense.

Når spørgsmålene er faldet på Teitur, har hun længe været stille. Men nu fortæller Teresa i en story på Instagram, at hun føler sig ensom til et spørgsmål om, hvordan hun har det i dag.

'Jeg har det okay. Det svinger meget. Den ene dag har jeg det fint, og den næste dag kan være rigtig svært', skriver hun.

Teresa var lige flyttet ned til Teitur i hans bolig i Spanien, men efter dommens afgørelse har hun valgt at flytte hjem til Danmark igen.

'Føler mig ensom, selvom jeg har så mange gode mennesker omkring mig. Teitur og jeg delte et liv sammen, så har været svært lige pludselig at stå alene med det hele', skriver hun på instagram.

Uden tvivl det hårdeste

Da Teitur blev dømt for voldtægt, skrev Teresa på Instagram, at det uden tvivl var det hårdeste, hun havde oplevet.

'Jeg må finde ro, glæde og mening med min nye tilværelse, nu hvor mit liv er vendt 180 grader. En dag ad gangen', skrev hun tilbage i juni måned.

Teitur og Teresa deltog sammen i tv-programmet 'Ex on the Beach', hvor de genfandt melodien. De har tidligere dannet par hjemme på Færøerne.

Omkring årsskiftet i år stod de frem som kærester. Her et lille halvt år senere kan hun se frem til at undvære kæresten i det næste to og et halvt år, hvis ikke landsretten giver realitystjernen medhold i sin anke.

Det vides ikke, om de to stadig danner par i dag.

Sagen kort

Dommeren nåede frem til, at Teitur Skoubo skulle idømmes to år og seks måneders fængsel i sagen. Derudover skal Teitur Skoubo betale sagens omkostninger samt en tort-erstatning på 100.000 kroner til ofret. Han valgte omgående at anke dommen.

