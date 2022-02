Føler sig rask: Skal forblive isoleret

Fire dages isolation.

Det er, hvad coronaramte danskere slipper med, hvis de bliver smittet med covid-19.

Så let er det ikke for influenceren Line Hoffmeyer.

For nogle år siden gennemgik hun en hjertetransplantation, og derfor har hun gjort ekstra meget for at undgå at blive smittet. Desværre fik hun i sidste uge en positiv pcr-test.

Frygten for at alvorligt coronaforløb fik lægerne til at anbefale Line Hoffmeyer at få en særlig antistofbehandling. En behandling, hun har taget i mod.

Træt af isolation

Influenceren, der i sommer blev skilt fra komikeren Lasse Rimmer, som hun er kæreste med igen, er sluppet med et mildt covid-19-forløb, og i et i nyt opslag på Instagram skriver hun, at hun nu har det godt.

Men - for der er et men. Line Hoffmeyer, der har været i isolation i seks dage, skal forblive isoleret i en uge endnu.

'Hvor træt jeg cirka er af isolation på 6. dagen … Jeg er rask, jeg er rastløs og jeg er klar til at komme ud. Troede jeg. Nu har jeg nemlig fået at vide af Rigshospitalet, at jeg, grundet mit rådne immunforsvar skal forblive i iso i syv dage efter antistofbehandlingen,' skriver hun.

Line Hoffmeyer opholder sig under sin isolation i Lasse Rimmers lejlighed, og den får en ordentlig tur med sæbe og klud, mens hun er isoleret, skriver hun.

Siden Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev skilt, er de forblevet gode venner. Derfor har der været masser af spekulationer om, hvorvidt de havde fundet sammen igen.

I starten af februar indrømmede de, at de var blevet kæreste igen efter deres skilsmisse.

'Over julen blev Lasse og jeg kærester igen. Det har, for mig, været nogle modbydelige måneder uden ham omend meget sundt, lærerigt og tiltrængt for at havne det rigtige sted. Jeg er lykkeligere end jeg har været i ufatteligt lang tid, og jeg gider aldrig nogensinde at undvære ham igen,' lyder det fra influenceren til et billede af de to.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Line Hoffmeyer, der ikke ønsker at udtale sig om sin isolation.