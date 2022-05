Føler sig snydt af Tessie: - Jeg har ondt af hende

Anklagerne fortsætter med at strømme ind mod tv-kendissen Tessie Skovly, der beskyldes for bedrageri. Virksomhedsejer er dybt overrasket over hendes opførsel

Den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Tessie Skovly bliver igen-igen anklaget for bedrageri.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om de nyopstartede virksomheder New Ring og Super-Kids, der er overbeviste om, at den tidligere svindeldømte Tessie Skovly har snydt dem for penge.

Ifølge ejerne skulle bikini-baben med de knap 50.000 følgere på Instagram promovere deres varer mod betaling.

Men virksomhedsejerne fortæller til Ekstra Bladet, at Tessie Skovly aldrig har holdt sin del af aftalen. Og pengene? Dem har hun tilsyneladende selv beholdt.

Nu er der endnu en virksomhed, som beskylder kendissen for svindel. Der er tale om den nyopstartede skønhedsvirksomhed Formula H Skincare, som har oplevet nøjagtigt det samme, som Ekstra Bladet tidligere har berettet om.

- Vi blev selv kontaktet af Tessie. Hun blev betalt for at promovere vores produkter, men der kom ikke et eneste opslag fra hende. Kun undskyldninger, fortæller ejer Bo Spetzler.

Stribevis af virksomheder anklager bikini-baben for bedrageri. Foto: Janus Nielsen

Har ondt af hende

Ifølge Bo Spetzler sendte Tessie Skovly allerede kontrakten for samarbejdet, før der overhovedet var givet hånd på aftalen.

- Hun virkede meget professionel og seriøs. Hun lavede jo selv kontrakten, og det har vi ikke oplevet med andre influencers. Derfor var vi overbeviste om, at der skulle indgås et samarbejde.

Bo Spetzler fortæller videre, at virksomheden nikkede ja til aftalen med kendissen, og kort tid efter fik hun sendt produkterne, der skulle promoveres, samt en overførsel på 1.500 kroner for arbejdet.

Men ifølge Bo Spetzler holdt Tessie Skovly aldrig sin del af aftalen. Senere fik han kendskab til kendissens fortid, hvilket kommer bag på ham dagen i dag.

- Jeg har faktisk lidt ondt af hende. Hun har potentielle til at få en fin karriere ud af sit arbejde, men hun ødelægger det for sig selv.

- Det undrer mig, at hun ikke kan se længere. Det kommer virkelig bag på mig.

Tessie Skovly har angiveligt snydt Bo Spetzler og den lille virksomhed for 1500 kroner. Privatfoto

Er det bevidst?

Som New Ring og Super-Kids er Formula H Skincare også en nyopstartet virksomhed. Derfor har Bo Spetzler i tankerne, at den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager muligvis snyder de mindre virksomheder bevidst.

- Det virker til at være ret små og nye virksomheder, som har disse oplevelser med Tessie. Det er jo ikke de helt store firmaer.

- Som en mindre virksomhed er det begrænset, hvor meget vi kan tage os af det juridske. Vi skal finde og hyre en advokat, og det er investeringer, som vi ikke får igen.

Bo Spetzler fortæller, at han fremadrettet vil have oplevelsen med Tessie Skovly in mente, når virksomheden skal markedsføres i fremtiden.

Ekstra Bladet har set korrespondancen mellem Formula H Skincare og Tessie Skovly. Desuden er dokumentation i form af kontrakten mellem de to og overførslen af pengene blevet set.

Derudover har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få nogle kommentarer fra Tessie Skovly i forhold til anklagerne om svindel, men hun har ingen kommentarer til sagen.