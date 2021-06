- Føles som en hjemmebanekamp

Anders Stegger er blandt de danskere, som er taget til Amsterdam for at se landskamp. Stemningen er euforisk, fortæller han

Omkring 5000 danskere er i dag i Amsterdam for at heppe på landsholdet, når de i aften møder Wales til ottendedelsfinalen.

Én af de heldige er journalist og tidligere radiovært Anders Stegger, der beskriver stemningen som værende fuldstændig magisk.

For ikke nok med, at der er fodbold-glæde, så er alle corona-restriktioner i Holland fra i dag af blevet ophævet, så der er intet mindre end fest i gaderne.

- Der er corona-forløsning samtidig med, at der er fodbold-rus. Det er smukt og rørende, fortæller han til Ekstra Bladet.

Anders Stegger, som i mandags mistede stemmen under kampen mod Rusland, fortæller, at stemmen allerede er på vej væk igen, i mens han er på vej til det hollandske stadium.

- Jo tættere vi kommer på stadium, jo mere amok går det, siger den tidligere radiovært.

Selvom ham og kammeraterne befinder sig flere hundrede kilometer væk fra den danske hovedstad, så føles det alligevel som en hjemmebanekamp.

- Der er danskere så langt øjet rækker, og alle hollændere, vi møder, råber op om Eriksen og fortæller, at de hepper på os. Så det føles som om, at vi spiller kampen på hjemmebane, fortæller han.

Og skulle det ske, at kampen i aften byder på et nederlag for Danmark, så er det altså ikke noget, der kan rykke ved den euforiske stemning.

- Der selvfølgelig ingen andre muligheder, end at vi vinder EM. Men skulle det umulige ske, så tror jeg, at vi går ud og fester alligevel. For der er en sindssygt fed energi, siger Anders Stegger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet følger kampen live. Du kan følge med lige her.