Følsom Christian Degn: - Pludselig væltede tårerne ud

Christian er blevet mere følsom, efter at han er blevet far

- Det er fantastisk.

Christian Degn er for ganske nyligt blevet far, og da Ekstra Bladet fangede den populære tv-vært til den nordsjællandske festival 'Musik i Lejet', hvor Degn gør den som dj, satte han ord på, hvordan livet som far er.

- Der findes jo mange store ting i livet, og det kan være svært egentlig at sætte ord på følelserne, sagde 'Hvem vil være millionær'-værten, der ligeledes erkendte, at han er blevet mere følsom og nu kan græde til, for at bruge tv-værtens egne ord, 'den der vidunderlige, banale barnesang 'Emil', som musikgruppen The Minds of 99 står bag.

- Her i forgårs sad jeg eksempelvis og hørte The Minds of 99s 'Emil', og pludselig væltede tårerne ud af mig, fordi den der vidunderlige, banale barnesang bare går ind og rammer alt det, jeg sidder og tænker, der på en eller anden måde venter for lille Vagn ude i livet.

Annonce:

Opkaldt efter oldefar

Christian Degn danner par med Trine, og det er netop Trines oldefar, Vagn er opkaldt efter.

'Vagn fra 2022 møder Vagn fra 1935. Vores søn er opkaldt efter sin oldefar,' skrev tv-værten på Instagram i den forbindelse.

Degn har ligeledes før uddybet valget af navn til Ekstra Bladet, hvor han fortalte, at det ikke var uden grundige overvejelser, og at det oprindeligt var hans idé:

- Jeg sagde det med det samme til Trine, da jeg vidste, at det var en dreng. Hun kiggede mærkeligt på mig. Vi har da også lige skullet trække vejret et par gange over at give det navn. Når navnet er så specielt for en nyfødt, så har vi da haft tanker om, hvorvidt vi giver vores barn et benspænd.

Annonce:

- Men for os er det vigtigste, at navnet har noget med rødder at gøre. Jeg ved godt, det kan være svært at se en baby, der hedder Vagn, for sig. Men efterhånden fik jeg overbevist Trine om, at det var en virkelig god idé - at rødder betyder noget. Alle vil jo være venner med Vagn. Det er også dejligt jordnært, lød det fra tv-værten.

Degn og Trine blev forældre til Vagn 3. juni i år.

'Her begynder et nyt eventyr! Og for de to forældre er livet blevet endnu større,' skrev Christian Degn dengang på sin Instagram-profil.