Følsomt opslag: - Sindssygt grænseoverskridende

'Dette opslag er sindssygt grænseoverskridende for mig'.

Sådan indleder tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nikolai Nedergaard sit instagram-opslag, hvor han viser, hvordan sidste års festlige strabadser har haft konsekvenser for formen.

Året bød jo som bekendt på en tur til det varme Mexico med fest, men også efter paradisoen var vendt hjem, blev der gået til den i byen sammen med kammeraterne. En tilværelse, der hurtigt begyndte at sætte sine tydelige spor på sidebenene.

- Mine gode fodboldkammerater siger, at de kan se, at der er kommet lidt vom på - godt nok for sjov. Men jeg kan jo også godt se, at jeg er begyndt at blive lidt stor, fortæller han til Ekstra Bladet.

Træt af trapper

Da Nikolai var i sin bedste form, som de fleste bevidnede i 'Paradise Hotel' 2021, vejede han 82 kilo med en fedtprocent på bare 13. I dag vejer han 98 med en fedtprocent på 22 - og det skal laves om på. Som paradisoen skriver i opslaget:

'Jeg skal tilbage til min gamle form, hvor jeg ikke bliver træt af at skulle gå op ad et par trapper'.

Derfor starter han nu et træningsforløb op hos kammeraten og også tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Mathias Hjort og glæder sig til allerede at vise første resultat frem om en måned.

Artiklen fortsætter under billedet..

Godt nok er han også smurt flatterende ind i olie, men ikke desto mindre var charmetrolden Nikolai Nedergaard i noget bedre form, da han deltog i programmet 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen / NENT Group

Følsom omkring kroppen

Nikolai Nedergaard har i længere tid været utilfreds med den måde, hans krop har forandret sig gennem det seneste års tid. Derfor krævede det også tilløb at skrive opslaget og ikke mindst vise de bløde former frem.

- Jeg har altid været i god form. Min krop har jo virkelig stået skarpt - og det gør den bare ikke mere. Det, synes jeg, er grænseoverskridende at vise. Men altså, hvis man er utilfreds med sin krop, så kan man jo kun selv gøre noget ved det, siger han.

For Nikolai handlede opslaget ikke alene om, at han nu skal til at træne igen. Men også om at vise at mænd også kan være lige så følsomme og usikre omkring kroppen, selvom de ikke altid viser det.

- Jeg fik inspiration fra kvindernes kampdag, hvor kvinder stod frem med deres kroppe. Så tænkte jeg, at jeg ville gøre det samme, fordi mænd kan også være følsomme omkring deres kroppe. Og jeg synes, vi bør være mere åbne omkring det, siger han.