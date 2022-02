Fønsbys ferie-mareridt: - Hvor uheldig kan man være?

Det, der skulle have været en romantisk lille getaway for Anni Fønsby og hendes mand, René Jørgensen, er ikke lige frem blevet, som parret havde drømt om.

Lige nu befinder Fønsby og gemalen sig i tyrkiske Bodrum på et femstjernet wellness-hotel, men stort set alt, der kunne gå galt i forbindelse med rejsen, er gået galt.

- Jeg gav min mand rejsen til hans fødselsdag, fortæller Anni Fønsby om den fire dage lange luksustur til Tyrkiet.

- Vi skulle have været afsted i januar, men klokken 21 aftenen før afrejse tikkede et positivt coronasvar ind til min mand. Vi havde arrangeret pasning af både børn og hunde og alt muligt, siger hun til Ekstra Bladet og fortæller, at hun derefter også blev smittet med covid -19.

En dag for tidligt

Da skuffelsen havde lagt sig, fik de ombooket rejsen til en valentinstur.

- Jeg ringede til flyselskabet og tjekkede, om vi kunne rejse så kort efter, vi havde været smittet med corona, for vi kunne jo formentlig ikke stille med en negativ pcr-test. Jeg fik at vide, at det var intet problem, siger Anni Fønsby, der lørdag pakkede kufferten med ekstra valentinsgaver, pynt og balloner til den særlige dag, det er i dag.

- Da vi så kom i lufthavnen, krævede Turkish Airlines pludselig, at der skulle være gået 28 dage, fra jeg var blevet testet positiv, til jeg måtte flyve. Der var gået 27. 27!, gentager Anni Fønsby opgivende.

- Jeg synes, at jeg havde taget mine forholdsregler og havde tjekket op på alt, og så stod vi alligevel der med håret i postkassen, siger hun.

Anni Fønsby har endelig fået fat i en bikini, så hun kan nyde spaen med sin mand. Privatfoto

Hun tog chancen og spurtede over til Falck for at få taget en lyn-pcr-test.

- Vi var virkelig presset på tid, så jeg sprang 10 over i køen. Men heldigvis var svaret negativt og vi kunne spurte ud til gaten og nåede lige ombord på flyet, siger hun.

Parrets trængsler sluttede dog ikke der.

Da de kom til Bodrum, var der kufferter ikke med.

Uden tandbørste og trusser

- Ej men helt ærligt, hvor meget kan gå galt på sådan en tur. Der stod jeg uden tandbørste, hårbørste og rent undertøj. Jeg havde ikke en gang en bikini, så vi kunne benytte hotellets wellness-faciliteter.

Anni Fønsby og René Jørgensen havde fat i lufthavnen for at få erstatning for deres manglende bagage, så de kunne gå ud og købe de mest nødvendige ting.

- Men på grund af strejken blandt personale hos SAS sagde de, at vi ikke kunne få erstatning. Men det har jo ikke noget med Turkish Airlines at gøre, og heldigvis har min mand arbejdet med forsikringer i mange år, så han fik da forklaret dem, hvordan reglerne er, siger Anni Fønsby, der er godt og grundigt træt af situationen.

Da forsikringen gik i orden, susede Anni Fønsby ud og købte alt fra shampoo til makeup og rent undertøj. Privatfoto

- Nu er der gået to døgn med alt muligt praktisk. Tale med forsikringer og nu også med at få købt det mest basale. På onsdag skal vi hjem, så det er virkelig ærgerligt, at vi ikke får mulighed for at nyde det noget mere. Men vores gode humør har vi da heldigvis stadig, griner hun.

Anni Fønsby håber stadig, at hendes kuffert dukker op i løbet af aftenen, så hun kan overraske sin mand med gaver og festlige valentins-ting.

