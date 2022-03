Før debut: - Man famler i blinde

Rosalinde Mynster er kendt for sit skuespil i blandt andet serien 'Badehotellet' og filmen 'Hvor kragerne vender', men til maj debuterer hun i en helt anden genre.

Hun har nemlig skrevet sin første roman, 'Min Fars Stemme', som er en erindringsroman om hendes far, skuespiller Søren Spanning, og hans sygdom og efterfølgende død. Og det har været en helt speciel proces.

Det fortæller hun på den røde løber forud for uddelingen af Bodilprisen lørdag, hvor Ekstra Bladet mødte hende.

- Det har været fedt, men selvfølgelig også hårdt. Det har været en stor del af sorgprocessen at gøre det i forhold til at miste min far. Men det har også gjort, at jeg følte mig meget tæt på ham, så det har været fedt på den måde.

Vil skrive mere

Det er dog ikke helt nyt for Rosalinde Mynster at skrive - forskellen er bare, at det nu er i bogformat.

- Jeg har altid skrevet, faktisk længere end jeg har lavet film og teater. Jeg har bare mest skrevet teaterstykker, så derfor er det noget helt andet at skrive min første roman. Men det er rigtig dejligt at gøre, og jeg håber, jeg skal skrive nogle flere.

- Hvad kunne kommende emner være?

- Jeg tror i hvert fald, det bliver noget fiktion næste gang. Det er lidt hårdt at skrive om noget, der er så privat. Man famler lidt i blinde på en måde, fordi det er svært at holde styr på alle sine følelser, siger hun.

Klar på 'Badehotellet'

Rosalinde Mynster håber, bogen kan være med til at hjælpe andre, der er i sorg. Og hun har allerede fået mange positive reaktioner, da hun delte nyheden.

- Jeg har mest fået reaktioner på Instagram, hvor folk skriver, at de glæder sig til at læse den. Og det er jo vildt dejligt. Jeg har selv haft meget glæde af at læse sorg-litteratur, da Søren døde. Jeg fandt rigtig meget trøst i litteratur, så jeg håber, at bogen kan nå ud til mange.

Det betyder dog ikke, at hun skifter karrieren som skuespiller helt ud. Faktisk er hun klar på at tage et par episoder mere på 'Badehotellet', hvis de vil have hende med.

- Jeg har allerede sagt, at jeg synes, det kunne være sjovt at komme tilbage i et afsnit eller to, men det er jo helt op til forfatterne, siger hun.