Før retssag: Kan køre videre

Thalia Pitzner fik i dag udskudt sin retssag. Det betyder, at hun kan sætte sig bag rattet og køre videre

I dag er det præcis et år siden, Thalia Pitzner ifølge et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, kørte på Køge Bugt Motorvejen med en mobiltelefon i hånden.

Det er ikke første gang, den 29-årige tv-kendis bliver snuppet i ikke at overholde færdselsloven, og derfor havde anklageren ud over bødestraf nedlagt påbud om ubetinget frakendelse af kørekortet i seks måneder ved retssagen, der onsdag blev udskudt, da Thalia PItzner følte, at hun mødte op i retten på 'uoplyst grundlag'.

Selvom det er et år siden, den ældste Pitzner-søster senest blev taget i at bryde færdselsloven, og anklageren altså mener, at hun skal fratages retten til at køre bil i en periode, har Thalia Pitzner kunnet køre lige hen, hvor hun ville, siden hun blev snuppet 7. september 2021 klokken 13.25.

Ingen dom

Og hun kan roligt køre videre.

Med udskydelsen af sagen vil det formentlig vare flere måneder, før sagen igen kommer for en dommer, så tv-kendissen kan få sin dom.

I mellemtiden kan Thalia Pitzner fortsat køre bil på helt lovlig vis.

- Når en dommer udsætter en retssag, er det status quo. Der er med andre ord ikke faldet en afgørelse i sagen - hverken dom eller frifindelse. Det samme gælder en eventuel sanktion af kørekortet, siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Overrasket over sag

Thalia Pitzner fortalte under det korte retsmøde, at hun ikke havde set indkaldelsen i sin e-boks og derfor ikke kendte til retssagen.

Det var først, da Retten i Roskilde ringede, kort før sagen skulle for, at Pitzner fandt ud af, at der var en sag, påstod hun.

- Jeg er herinde på uoplyst baggrund, sagde Thalia Pitzner, der dukkede op uden en forsvarer, da den advokat, hun normalt bruger, allerede var travlt optaget af en anden sag.

Dommer Christian Ankerstjerne Rønneberg gjorde hende opmærksom på, at hun har ret til at få beskikket en forsvarer. Det ønskede diamantdatteren at gøre brug af, fortalte hun grådkvalt.

- Jeg har også nogle papirer med data fra den dag fra mit teleselskab, som jeg gerne vil vise retten, sagde hun, inden dommeren valgte at udskyde sagen.

- Hvor længe varer det så, spurgte Thalia Pitzner dommeren.

Buddet lød på nogle måneder.

