Før sejr: - Jeg havde lidt parkeret den drøm

Det var en rørt Heino Hansen, der torsdag aften modtog prisen som 'Årets Komiker' til Zulu Comedy Galla.

Få timer før han vandt, var det også en spændt Heino Hansen, Ekstra Bladet mødte på den røde løber.

At han var blevet nomineret til 'Årets Komiker' var nemlig en overraskelse for ham selv.

- Jeg havde lidt parkeret den drøm, svarer Heino Hansen da Ekstra Bladet spørger ham, om han var glad for nomineringen.

Hvorfor han blev nomineret var han ikke helt sikker på.

- Fordi han er så dygtig, svarer Heino Hansens kone, Cecilia Hansen, da komikeren bliver helt tavs.

- Jeg ved det faktisk ikke, får Heino Hansen fremstammet efter lidt tænketid og forsætter:

- Jeg har jo i mange år fået at vide af folk i branchen, at det var nogle spændende og modige valg jeg gjorde, og de passede jo ikke ind kommercielt, så lige pludselig har de givet lidt pote, og jeg har kunnet mærke, at der har været respekt for, at jeg holdt fast i det, det har jeg bare været super stolt af.

Bliver børnene mon hentet?

- Hvad skal der ske, hvis du vinder i aften?

- Vi har aldrig prøvet at hente børnene klokken 17 før nede i børnehaven, det kan være, det bliver i morgen, siger Heino Hansen med et grin før hans sejr.

Det tyder derfor på, de skal ud og fejre aftenens sejr.