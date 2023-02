Første gang efter Leos død: Sussi på scenen

Der har ikke været noget at rafle om.

Selvfølgelig står Sussi Nielsen på scenen i aften - mindre end en uge efter at hun mistede sin partner gennem mere end 50 år, Leo Nielsen.

- Leo ville snurre rundt som et piskeris, hvis jeg aflyste, siger Sussi Nielsen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg ville også selv have det meget, meget skidt, hvis jeg skulle aflyse. Leo har før spillet, hvor han var dødssyg.

Siden Sussi og Leo var bare 15 år, har de været uadskillige. På scenen såvel som i privaten. Men i aften - og i fremtiden - skal Sussi spille op til fest med Thomas Ehrenreich og Kim Karmark Petersen, som spiller trommer og keyboards.

Sussi og drengene kalder de sig.

- Vi har øvet, hvor Leo var med. Han var ret begejstret og sagde, at vi havde god energi. Det er rart at have i baghovedet, siger Sussi til Ekstra Bladet forud for aftenens optræden.

I mere end 50 år har Sussi og Leo dannet par. Både på scenen og i privaten. Nu skal Sussi spille op til fest uden sin Leo. Foto: Kim Agersten

Optrådte samme dag som far døde

Det er ikke første gang, at Sussi Nielsen må håndtere at stå på scenen i sorg. Da Sussis far gik bort, stod hun på scenen selvsamme dag.

- Jeg har prøvet at sætte en facade på før, da jeg skulle optræde. Det var da min far døde, men det var også den samme dag. Nu er der gået et stykke tid, siger Sussi, der føler sig klar til at spille op til fest igen.

- Jeg glæder mig til at komme ud og videregive noget af den kærlighed, som folk har givet både mig og Leo, det gør jeg godt nok.

Helt overvældet

18. februar fik Leo Nielsen fred efter et langt og opslidende sygdomsforløb.

Siden er det væltet ind med tanker fra nær og fjern. Blandt andet fra landets statsminister, Mette Frederiksen (S), der dedikerede et opslag til Leo på Instagram.

Leo levede et festligt og farverigt liv med piben i munden og Sussi ved sin side. Foto: Claus Bonnerup

'Tak for festen. I nat er Leo Nielsen sovet stille ind. Sammen med sit livs kærlighed, Sussi, har han i årtier spillet op til fest og dans,' skrev statsministeren i opslaget, der fortsatte:

'En helt særlig duo. Aldrig bange for at gøre tingene på deres egen måde. Hans kærlighed til musikken og vildskab på scenen har bragt glæde, farver og fest til mange danskere. Mine varmeste tanker til Sussi. Må du hvile i fred, Leo.'

Og det er en hilsen, der har varmet hos Sussi Nielsen.

- Jeg blev godt nok helt overvældet over, at hun havde sat tid af til at udtale noget, siger Sussi om kondolencen fra Mette Frederiksen.

- Det er jeg virkelig stolt af. Det er dæleme godt gået, fortsætter hun.

Sussi og Leo nåede at fejre rubinbryllup sammen og at blive en institution i dansk showbiz, inden Leo Nielsen døde hjemme på parrets femlængede gård i Saltum. Leo Nielsen blev 67 år gammel.