Første gang i 13 år: Virksomheden giver overskud

Mai Manniche kan præsentere et lille overskud for 2022 i årsregnskabet for smykkefirmaet JEWLSCPH ApS

For smykkedesigner Mai Manniche er 13. gang lykkens gang.

Det 13. årsregnskab for virksomheden JEWLSCPH ApS er nemlig det første af sin slags, hvor Manniche kan præsentere sorte tal på bundlinjen.

Når alle udgifter er betalt, efterlader salget af smykker i Manniches biks i 2022 nemlig 10.454 kroner i overskud, viser årsrapporten.

Mai Manniche har i mange år haft sin mor, Vibeke Manniche, med som ejer af smykkeforretningen. Men det sluttede tidligere på året. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I virksomhedens 12 første leveår har den været præget af blodrøde regnskaber, og de hårde år kan da også stadig spores.

Egenkapitalen er nemlig fortsat negativ og lyder på -4.360.373 kroner, ligesom gælden i virksomheden stort set er sammenlignelig med regnskabsåret 2021.

Her lød de samlede gældsforpligtelser på knap 5,2 millioner, mens de i slutningen af regnskabsåret 2022 beløb sig til 5,1 millioner kroner.

Af årsrapporten fremgår det, at 'selskabets negative egenkapital er finansieret af ejerkredsen.'

Meget stolt

I en mail til Ekstra Bladet oplyser Mai Manniche, at hun glæder sig over årets resultat, som hun anser for 'flot'.

'Jeg er super-stolt over årets flotte resultat på trods af en ændret verden efter corona og recession. Jeg oplever meget stor opbakning fra vores meget loyale kunder, der elsker mine designs og meget fine kvaliteter', skriver hun.

Overskuddet er dog ikke den eneste store ændring i JEWLSCPH ApS fra sidste årsregnskab.

Tidligere på året forlod Mai Manniches forældre, Vibeke Manniche og Peter Riis Hansen, nemlig ejerkredsen i selskabet.

Ændringerne, som trådte i kraft per 9. marts, betyder, at Mai Manniche nu ejer 100 procent af smykkefirmaet. Frem til den dato ejede hendes far 10 procent, hendes mor 20 procent og Mai Manniche de sidste 70 procent.

Ekstra Bladet har spurgt Mai Manniche, om hun vil oplyse, om hun købte sine forældre ud af selskabet i den forbindelse. Det har hun dog ikke ønsket at svare på.

'Jeg har ikke yderligere at tilføje og glæder mig meget over resultatet', slutter hun sin mail.

Egne penge

Ekstra Bladet gennemgik sidste år alle tilgængelige årsrapporter og kunne konkludere, at der havde været underskud 12 år i træk. I 2021 var underskuddet på 313.450 kroner, og egenkapitalen var negativ med 4.370.827 kroner.

Mai Manniche fortalte dengang, at der ikke var nogen, der holdt hånden under firmaet.

- Det er der ingen, der gør! Vi har ingen investorer. Det er mine egne penge. Og det koster penge at udvikle og skabe. Og nej, vi har ikke formået at få et plus, men det er, fordi vi udvikler forretningen. Vi er gået fra at have forhandlere af smykkerne til at have egne butikker. Det koster. Vi har også lavet nogle fejlinvesteringer, men jeg prøver hele tiden at gøre det så godt som muligt, sagde hun.

