Første gang i 15 år: Springer ud som instruktør

Han er mere end vant til at stå foran kameraet, hvor han har spillet adskillige roller i både film og serier gennem årene.

Nu vender skuespiller Nikolaj Lie Kaas dog tilbage til rollen som instruktør for første gang, siden han for 15 år siden instruerede serien 'Mr. Poxycat & Co.', og træder dermed bag kameraet i stedet.

Det gør han på serien 'Agent', der får premiere på TV 2 og TV 2 Play i 2023, oplyser tv-stationen i en pressemeddelelse.

Serien, der har Esben Smed i hovedrollen, handler om kendis-agenten Joe, der har store planer for sit agentfirma, samtidig med at flere og flere klienter truer med at forlade firmaet, gælden vokser, og Joe kæmper med privatlivet.

Esben Smed skal spille hovedrollen i serien. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Kendisser på rollelisten

Foruden Esben Smed er en lang række kendisser på rollelisten - i rollen som dem selv.

Det er blandt andre Dar Salim, Sidse Babett Knudsen, Lars Ranthe, Thomas Blachman, Magnus Millang, Ulrich Thomsen, Tomas Villum, Birthe Neumann, Rasmus Bjerg, Tobias Rahim, Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen, Nukâka Coster-Waldau, Sigrid Husjord, Melvin Kakooza og Gun-Britt Zeller, der har sagt ja til at medvirke.

'Jeg har altid tænkt, at der et stort potentiale i min branches originaler og historier, og jeg har altid været fascineret af mennesker og karakterer, der ikke selv kan se de åbenlyst forkerte valg, de tager. Sådan opstod idéen om Joe, en kendis-agent, der skal navigere rundt i underholdningsmiljøet med alt, hvad det indebærer af sindssyge situationer, samtidig med at han skal være far for sin tiårige datter,' siger Nikolaj Lie Kaas i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Det er en komedie oven på et drama, for jeg har været bevidst opmærksom på ikke at overgive mig til det rene drama, hvilket ligger ligefor, når man skildrer et menneske, der er på en deroute. Men det har været mit mantra, at man skal kunne grine højlydt.'

Det oplyses ikke, hvornår serien får premiere.