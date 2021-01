De seneste dage har TV2 skabt overskrifter i en lang række danske medier, efter Ekstra Bladet kunne afsløre, at den profilerede vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret og taget af skærmen på TV2's kanaler efter en ekstern advokatundersøgelse om sexisme og sexchikane på tv-stationen.

Torsdag blev den eksterne undersøgelse så endeligt afsluttet hos TV2, og i den forbindelse lød meldingen, at de nødvendige sanktioner, der skulle tages, nu var blevet foretaget, og at undersøgelsen blandt andet havde ført til fyringer og påtaler.

I den forbindelse har Ekstra Bladet været i kontakt med Palle Jensen, der sætter et par ord på, hvordan de sidste dage har været på TV2, og hvordan stemningen er blandt medarbejderne, nu hvor undersøgelsen er afsluttet.

Tillidsmanden lægger ikke skjul på, at sagen om Jes Dorph-Petersen har været på manges læber internt i TV2 de seneste dage.

- Jes Dorph var jo ansat af Nordisk Film TV, og derfor har han ikke været en del af vores alles hverdag. Men han har været på vores skærm, og der er rigtig mange, der kender Jes fra år tilbage, siger han og tilføjer:

- Hos dem, der kender Jes, har der været en vis vantro over, at det kan være foregået. Ikke at de ikke tror på, at det kan være foregået, men folk er rystede over de ting, der er kommet frem. Det er ligesom at se naboerne til nogle, der har gjort noget slemt - en forbrydelse for eksempel. Folk er altid venlige, indtil man finder ud af, at de ikke er det. Men der er ikke nogen, der har haft en opfattelse af, at der har kunnet foregå noget af denne her karakter. Her tænker jeg jo især på det ene overgreb, der beskrives, som jo er ganske frygteligt, og det er klart, at det er noget, folk taler om.

Også Jens Gaardbo er blevet afskediget fra TV2 som konsekvens af undersøgelsen. Foto: Mogens Flindt

Handler om hård tone

Ifølge tillidsmanden er det ikke nogen hemmelighed, at der til tider har været en 'løssluppen stemning' på TV2, og den har mange medarbejdere været bevidste om.

- Jeg har ikke oplevet primetime af de her år. Men vi har fået beskrivelser af, hvordan det godt kunne være nogle løsslupne fester, hvor der kunne foregå mange ting, siger han og fortsætter:

- Det er den kultur, som der har været et opgør mod, og nu tager vi sidste skridt. De hårdeste skridt i et maratonløb er altid de sidste, og det er dem, vi er i gang med nu.

Palle Jensen fortæller, at den eksterne advokatundersøgelse især har fået mændene på TV2 til at stoppe op og tænke sig om.

- Blandt nogle mænd er der lidt kommet en frygt for at udleve deres indre værkstedshumor. De bliver gemt væk, de der halvlumre kommentarer, som er ment i sjov, og som der før har været plads til. For det her er noget, som folk tager meget alvorligt, og det er noget, de allerfleste er rigtig glade for, at vi tager et opgør med, siger han.

- Mange af os har været engagerede i grupper, hvor vi sidder med kolleger og taler om, hvad vi hver især har oplevet af episoder, som kunne virke ubehageligt. Det handler ikke kun om sex, men om hård tone, og den del af arbejdet hos TV2 er ikke slut endnu. Der fortsat et stort arbejde med at få samarbejdskulturen til at være i en mindre maskuliniseret retning, siger han videre.

- Hvad tænker du om alt den her kritik, der har været af den eksterne advokatundersøgelse?

- Da Jes kom med sine anklager og klager over processen - det er første gang, vi har oplevet, at der er nogen, der har sået tvivl om det, advokatfirmaet har gjort, og om det har været i orden. Det har vi ikke oplevet tidligere, siger han og fortsætter:

- At Jes går så markant ud og føler sig som offer i denne her sag, det gør, at nogen tænker 'Shit: Er der nogen, der har et horn i siden på mig og vil bruge denne her lejlighed til at komme af med mig?'. Men nu er advokatundersøgelsen slut, og så forsvinder den paranoia. Nu tager vi den herfra, og nu skal vi se fremad og fortsætte arbejdet, siger han og fortæller, at humøret derfor også generelt er højt på TV2 trods de svære tider, kanalen lige har været igennem:

- Det virker, som om stemningen er ret god, og de allerfleste har i denne her periode oplevet TV2 som et dejligt sted at være. Der er selvfølgelig ting, vi skal arbejde med stadig, og det fortsætter vi med.