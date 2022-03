Folkekær skuespiller dybt berørt: Klar til at huse flygtninge

Den travle og tv-aktuelle skuespiller er dybt berørt af krigen i Ukraine og mener, det handler om at være et ordentligt menneske og hjælpe. Derfor åbner hun nu sit hjem for et par ukrainere på flugt

– Krig er kvinder på flugt med børn. Sådan har det altid været. Og sådan er det lige nu. Så man skal være et ordentligt menneske og hjælpe, hvor man kan.

Sådan lyder det fra den populære skuespiller Bodil Jørgensen.

Som en af de bærende roller i de to film om Hvidstengruppen har krig og det, den gør ved ikke mindst netop kvinder og børn, været tæt inde på hendes arbejdsliv de seneste år.

Privat er det netop nu krigen i Ukraine, der optager den 61-årige skuespillers tanker.

– Krig ligner sig selv. Og så handler det om at være et ordentligt menneske og hjælpe, hvor man kan, konstaterer hun.

Har et værelse

Sammen med datteren Rigmor har hun samlet tøj ind til ukrainerne på flugt, og hun har også ydet økonomisk støtte til hjælpeorganisationer.

Men det stopper ikke der.

– Jeg vil gerne åbne vores hjem for mennesker på flugt. Vi har et værelse, hvor der er plads til et par stykker, siger hun.

At danskerne står sammen om at hjælpe, glæder hende. Men hun hælder dog lidt malurt i bægeret.

– Desværre var det ikke helt den samme velvilje, de syriske flygtninge blev mødt med i 2015. Men man skal altså behandle folk ens – uanset hvor de kommer fra, lyder det bestemt.

Fra i går er hun aktuel på TV 2 Play som den kontante kromutter Sonja i tredje sæson af ’Minkavlerne’.

– Er der noget Sonja i dig?

– Noget, ja. Det er altid rart at få luft. Når nok er nok, skal man skrue bissen på – man skal bare ikke gøre det hele tiden. Så ryger effekten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bodil Jørgensen er tilbage i rollen som den kontante kromutter i ’Minkavlerne’. Foto: Per Arnesen/ TV 2

– Er det noget, du også har praktiseret over for dine børn?

– Ja, og de er da både blevet overraskede og lidt bange. Men man skal altså turde gøre det. Alle har brug for at lære, at man ikke bare kan gøre, lige hvad man vil – at der skal tages hensyn til andre. Den lære burde mange politikere have fået.

Vær god mod andre

Selv om karaktererne i ’Minkavlerne’ hver især har deres at slås med, er serien også en komedie. Og gode grin gør altid godt - også når verden virker dyster, mener Bodil Jørgensen.

– Man skal holde skruen i vandet – tungen lige i munden, eller hvad det nu er, man siger. Der skal også være plads til at have det godt. Og til at være god mod andre. Det gode i mennesker skal besejre Putin og anden ondskab, siger hun.