Folkekær skuespiller overrasker: Satser på helt ny karriere

Lars Ranthe er blandt landets mest benyttede og kendte skuespillere, men nu forsøger han så også at slå i gennem inden for musikken. Fruen Christine Albeck Børge, der også er skuespiller, bakker op

Han har spillet et hav af roller i serier og film, og man tager næppe munden for fuld, hvis man kalder 'Druk' og 'Dirch'-stjernen Lars Ranthe for en af landets mest kendte skuespillere.

Men skuespillet er ikke længere nok for Lara Ranthe, som nu også har planer om at slå i gennem som musiker.

- Det er planen, at det godt må være seriøst. Vi er udkommet med vores første single i vores orkester, og vi kommer med en ny single til januar og så et album til foråret. Det er noget, vi har arbejdet på nogle år, og som vi begge to er superstolte af. Det er Anders Montin og mig, der danner orkesteret, siger Lars Ranthe og fortsætter:

- Stilen er dansksproget pop og folk, og navnet er Ranthe/Montin, fortæller Ranthe, som spiller guitar og synger.

- Du er jo også gammel danser, så du har rytme i kroppen?

- Ja, ha-ha. Det er dét. Vi dansede breakdance i gamle dage, så jeg HAR rytme i kroppen, og nu kan vi så bruge det til musikken.

Lars Ranthe har tidligere udtalt sig om musikprojektet i en pressemeddelelse, som musikmagasinet Gaffa skrev en artikel om.

''Livet er smukt” (titlen på førstesinglen, red.) er skrevet i en periode, hvor jeg var ret trist. Så sangen er i virkeligheden en måde at prøve at se lyset i mørket og det universelle i det banale, som jo til syvende og sidst er det, vi som mennesker – her midt i det til tider tumultariske mørke, der omgiver os – kan hænge vores psykiske hat op på. Tro, håb og kærlighed', lød det.

Mere modig end Lars

Netop kærlighed har Ranthe masser af i privaten, hvor han danner par med skuespilleren Christine Albeck Børge.

De har været gift siden 1998, og Ekstra Bladet møder ægteparret på den røde løber i forbindelse med gallapremieren på filmen 'Ønskebarn', hvor fru Børge spiller en stor rolle.

Lars Ranthe og konen fortæller, at de altid har kunnet adskille ægteskab og arbejde, men at de skam sparrer meget om skuespil i privaten:

- Vi har altid sparret, siger Lars Ranthe, inden fru Christine afbryder:

- Meget. Jeg sparrer nok mere med Lars, end han sparrer med mig, ha-ha. Jeg tror, jeg er mere modig til at være dårlig over for Lars, end han er til at være dårlig over for mig, griner Chrstine Albeck Børge.

- Men er det en fordel eller ulempe, at man begge arbejder med skuespil?

- Det er en kæmpe fordel. Lars er min allerbedste træningspartner. Det er ikke meget, jeg laver, som Lars ikke har været inde over, siger hun.

Lars supplerer:

- Det er klart, at det jo gør, at man har et kendskab til, hvad vi går og fedter med. En større forståelse for hinandens metier. For os har det altid været fantastisk dejligt, at vi begge er skuespillere. Vi har altid været forskellige steder, så vi har aldrig konkurreret med hinanden.