Folketinget glippede: Nu er han direktør

Klaus Bondam er efter et mislykket forsøg på at gøre comeback på Christiansborg igen udnævnt til direktør

Klaus Bondams drøm om at gøre comeback til politik på Christiansborg glippede ved folketingsvalget i november.

Nu har den tidligere skuespiller, politiker og direktør for Cyklistforbundet landet et nyt job - et nyt direktørjob endda.

Direktør for krydstogtturisme

Bondam er udnævnt til direktør for krydstogtturisme i Wonderful Copenhagen og skal stå i spidsen for den komplekse opgave at sikre en bæredygtig omstilling af krydstogterhvervet, både miljømæssigt, socialt og økonomisk, som det hedder i en pressemeddelelse fra Wonderful Copenhagen.

Den opgave ser han frem til.

- Jeg glæder mig meget til at være med til at skabe en bæredygtig vækst i krydstogtturismen i København, Danmark og østersøområdet sammen med de mange partnere og de pågældende byer. Det maritime fylder meget i vores historie, men er også en stor del af den fremtidige udvikling af vores samfund i en grønnere og mere bæredygtig retning. Og det er et stærkt afsæt for arbejdet med at få de globale rederier til at sejle deres gæster til netop vores havne, siger Klaus Bondam.

59-årige Klaus Bondam har tidligere været teknik- og miljøborgmester og beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune og direktør ved flere teatre. Fra 2014 til 2022 var han direktør i Cyklistforbundet, hvor han bl.a. stod bag etableringen af Cykelpolitisk Tænketank.