Folketingspolitikerens værste date: - Siden har jeg ikke været på Tinder

I Ekstra Bladets nye datingpodcast 'Superlike' fortæller folketingsmedlem Rosa Lund, at hendes værste date har været med et medlem af Trykkefrihedsselskabet, som havde en vild agenda på sinde

Det at være et kendt ansigt kan på én og samme tid gøre livet lettere, men kan også være lidt af en bet.

For Rosa Lund betyder det, at hun som folketingsmedlem kan være med til at sætte dagsordenen inde i Folketinget, men det kan også betyde, at noget så normalt som at date - ikke er så let endda.

- Jeg har haft nogle ubehagelige oplevelser med nogle mænd, som i hvert fald ikke har villet mig det godt, fortæller Rosa Lund i Ekstra Bladets nye podcast 'Superlike',

- Jeg er på Bumble og Feeld (datingapps red.), men jeg kan godt mærke, at inde på de der apps er der bare nogle, som kun vil mødes med mig for at diskutere politik eller som gerne vil sige efterfølgende, at de har været på date med Rosa Lund.

Eva Lund Rasmussen fra 'Bachelor' går jævnligt på dates for at finde kærligheden og det har resulteret i flere dårlige af slagsen. Én af dem endte blandt andet i, at hendes date, der ellers havde fortalt, han havde mange penge, løb fra regningen I 'Superlike' fortæller Bachelor-Eva om sin værste date.

I 'Superlike' fortæller Enhedslisten-politikeren også om en date, der gik grueligt galt, fordi fyren havde lidt andet på sinde end en potentiel romance.

- Jeg mødtes for eksempel med en fyr i 2015 eller i 2016, som viste sig at være fra Trykkefrihedsselskabet.

- Og han ville bare gerne mødes med mig for at fortælle mig, hvor mange flygtninge han gerne ville slå ihjel.

- Siden har jeg ikke været på Tinder.

I Ekstra Bladets nye datingpodcast 'Superlike', hvor digteren Caspar Eric også er med, løfter folketingspolitikeren også sløret for, hvordan hun dater med sklerose, som politikeren blev diagnosticeret med som 23-årig.