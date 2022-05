For første gang: Åbner op om overgreb

Mick Skov, der blandt andet er kendt for sin deltagelse i realityprogrammet 'Singletown', blev som 14-årig udsat for et seksuelt overgreb

Tårerne løber nedad kinderne på den 25-årige Mick Skov, kendt fra programmet 'Singletown', da han for første gang skal til at tage hul på den skæbnesvanger samtale med sin søster.

Det sker i et indslag som TV 2 Echo har lavet.

Hidtil har han kun delt det, som Mick Skov på sin Instagram beskriver som 'en mørk del af sin fortid' med sine forældre.

I klippet med TV 2 Echo åbner Mick Skov op om et seksuelt overgreb, der fandt sted, da han var 14 år gammel. Det skete, da hans fars kollega var på besøg i familiens hjem.

- Da jeg kommer ud fra toilettet, sidder han inde i stuen. Og han spørger mig så, om jeg ikke vil sidde ved ham. Han begynder at pille ved mig på den forkerte måde. Og vil have, at jeg skal gøre det samme ved ham, forklarer Mick Skov i klippet, som TV 2 Echo har lavet.

'Jeg har skammet mig i alle årene efter og følt, at det ene og alene var min egen skyld det skete for mig. Jeg ved nu, at det var det ikke,' skriver Mick Skov blandt andet på sin Instagram, hvor han selv har delt videoen.

Til Se og Hør fortæller Mick Skov, at da hans far fandt ud af, hvad der var sket, fyrede han straks den pågældende medarbejder.

Episoden er aldrig blevet anmeldt, fortæller han videre til Se og Hør, hvor han også siger, at han ikke længere føler sig mærket af episoden.

– Jeg gik længe og skammede mig over, at det var sket. Men nu vil jeg ikke skamme mig længere. Og det er også derfor, jeg vælger at fortælle min historie nu. For jeg ved, at der er andre derude, der har været udsat for det samme, og som også føler skyld – og det er ikke noget, man skal skamme sig over, siger Mick Skov til Se og Hør.