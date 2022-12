For frække til dansk reality

Jeppe Risager og Asbjørn Nielsen var så vilde i 'Ex on the Beach', at deres opførsel ofte blev klippet ud

Mange vil mene, at reality i Danmark i dag er blevet alt for kedeligt, alt for woke og alt for poleret.

Jeppe Risager og Asbjørn Nielsen, der begge to er kendt fra tidligere sæsoner af 'Ex on the Beach', lægger heller ikke skjul på, at reality i dag er blevet for pænt.

- Jeg tror, at det inden for to år er slut, så fester man ikke mere, siger Jeppe Risager i Ekstra Bladets realitypodcast 'Der er brev!' og tilføjer, at det er ærgerligt, at man ikke længere kan opføre sig som man vil i programmerne.

Scener blev klippet ud

De to realitydeltagere lægger dog heller ikke skjul på, at deres opførsel i de tidligere sæsoner af 'Ex on the Beach' er alt for fræk til at blive vist på tv.

Over for Ekstra Bladet fortæller de, at flere episoder fra da de festede i den luksuriøse villa ikke er blevet vist på fjernsyn, af den simple årsag, at de er alt for vilde.

- Ting vi lavede i sæson fem, meget af det blev klippet ud. Det var simpelthen for fucked, siger Jeppe Risager og tilføjer:

- Vi legede en konsekvens leg, hvor jeg får en udfordring. Vi skal slikke hinanden i røven. Vi går på pink værelse alene, siger Jeppe Risager.

- Vi gik op for at slikke røv på hinanden og så retur igen, for ingen verdens nytte, siger Asbjørn Nielsen, episoden blev nemlig aldrig vist i programmet.

