Forbyder al handel med russiske diamanter

- Det er en naturlig konsekvens af det, der foregår i Ukraine. Det er et udtryk for at støtte op om Ukraine og frihed i den vestlige verden, siger Katerina Pitzner om sin beslutning til Ekstra Bladet.

Fremover vil det derfor ikke være muligt at finde russiske diamanter i hendes smykkevirksomhed Diamant Børsen. Heller ikke selvom diamanten kun er blevet slebet i Rusland.

- Jeg har meddelt alle mine leverandører og samarbejdspartnere, at jeg ikke vil handle med russiske diamanter eller diamanter, der er slebet i Rusland. Og det er noget, man respekterer og tager meget alvorligt i branchen, siger Katerina Pitzner.

- Hvordan kan du vide om dine leverandører efterlever dine krav?

- Det er et super relevant spørgsmål. Jeg vil sige, at det er lige så sikkert, som når vi garanterer, at vi ikke handler med sten fra konfliktfyldte områder. Så leverandører og samarbejdspartnere skriver under på, at diamanterne ikke er fra Rusland. Det er vores garanti.

Katerina Pitzner ses her sammen med sine to døtre Thalia Pitzner og Elvira Pitzner. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tungere arbejdsgang

Beslutningen om at fjerne russiske diamanter fra sit sortiment vil ikke have en stor økonomisk påvirkning på hendes virksomhed. Alligevel vil det have en indvirkning på arbejdsgangen.

- Det bliver nogle lidt tungere arbejdsgange, for vi kan ikke køre på automatik. Vi skal som bekendt undgå diamanter fra Rusland, og det kommer til at blive lidt tidskrævende at finde nogle andre diamanter, siger Katerina Pitzner.

Opgaven bliver dog ikke helt umulig, da diamanter også kan findes i mange andre lande.

- Heldigvis er der jo andre muligheder for at fat i diamanter. Her er det typisk Afrika, Sydafrika og Canada. Efter udelukkelsen af russiske diamanter vil jeg derfor komme til at købe flere diamanter fra disse lande, siger Katerina Pitzner.

- Kan det ikke have negative konsekvenser for din forretning, at du bryder samarbejdet med dine russiske leverandører?

- Det er muligt, men jeg er ikke sat i verden for at please folk. Og det her er noget, som jeg vil gøre alt for at støtte op om, siger Katerina Pitzner.