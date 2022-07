Fordobler indtjeningen: Millioner til Meyer

Det lykkes trods en fordobling i indtjening ikke Claus at skabe grønne tal på bundlinjen

Den kendte restauratør og forretningsmand Claus Meyer tjener igen mange penge.

Mens coronanedlukningen i 2020 gik hårdt ud over omsætningen i Meyer-koncernen, ser regnskabet for 2021 i Claus Meyer Holding A/S noget bedre ud.

Koncernens bruttofortjeneste, der svarer til omsætningen fraregnet en række omkostninger, lyder på lidt over 31 millioner kroner for 2021, mens den året før var helt nede på 15 millioner kroner.

Ser man på resultatet af driften i koncernens datterselskaber, der blandt andet tæller Hotel Saxkjøbing og Meyers Lyngby, er det således lykkedes at vende et underskud på 8,5 millioner kroner i 2020 til et overskud på 8,1 million kroner i 2021.

Desværre for Claus Meyer, der ejer holdingselskabet sammen med sine fire børn, har heldet ikke været med dem, når man ser på resultatet af selskabets finansielle poster, der ender med et underskud på 9,3 millioner kroner.

Dermed bliver det samlede resultat for året et underskud på 1,2 millioner kroner, hvilket dog må siges at være en markant forbedring i forhold til underskuddet på 56,5 millioner, der var resultatet i 2020.

Claus Meyer med datteren Augusta, der sammen med Meyers andre børn, Valdemar, Elvira og Viola, ejer holdingselskabet sammen med deres far. Foto: Linda Johansen

'Bedste nogensinde'

Den positive udvikling har da også efterladt rum til at kunne udbetale et udbytte på en million kroner, ligesom egenkapitalen i holdingsselskabet, der sidste år led massivt under det store underskud, har stabiliseret sig på 93 millioner kroner.

Claus Meyer lader da også til at være ganske godt tilfreds med regnskabet, som han har kommenteret i ledelsesberetningen.

'Til trods for de mange udfordringer i begyndelsen af 2021 er det lykkedes moderselskabet at øge bruttofortjenesten til lidt over det dobbelte', skriver Meyer og tilføjer:

'Der er samme positive tendens på tværs af koncernens driftsselskaber'.

Her fremhæver han to datterselskaber, der især er skyld i den positive udvikling.

'Særligt Hotel Saxkjøbing, som kom ud med sit første positive driftsresultat i over 20 år (188.000 kroner, red.), og Meyers Spisehus i Lyngby, som leverede sit bedste driftsresultat nogensinde', står der i ledelsesberetningen.

Forventningen er da også, at regnskabsåret 2022 bliver endnu bedre trods fortsatte udfordringer med coronanedlukning, hvis man ser bort fra udviklingen på aktiemarkederne, der formentlig vil påvirke resultatet markant.