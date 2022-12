Forelsket dansk tv-kendis: Det blev et kæmpe ja

'Amen, jeg er så glad. Helt ind i knoglerne. Han har slået benene fuldstændig væk under mig, og jeg føler virkelig, at jeg kan gå på vandet.'

Sådan skriver en tydeligt forelsket Line Maria Busk, efter hun er blevet kærester med realitykollegaen David Jarsbo.

Efter længere tids flirteri og rygter kom sidstnævnte til at tale over sig over for Ekstra Bladet for nylig, hvor han beskrev dem som kærester, og få dage senere kom titlen så officielt på plads.

'David inviterede mig på en weekendtur til Tyskland. Han ved, at jeg eeelsker jul og alt, hvad der hører til, og Tyskland er jo kendt for deres store julemarkeder. Så vi tog en weekendtur til Lübeck. Det var så hyggeligt og romantisk. Også dejligt lige at få et break fra hverdagen med skole og arbejde,' skriver Line Maria.

Se David Jarsbo snakke over sig om forholdet, her:



David Jarsbo bekræfter, at han og Line Maria Busk er kærester

'Et kæmpe ja'

Hun fortæller, at David Jarsbo under opholdet valgte at spørge hende, om de skulle være kærester.

'Og det blev selvfølgelig et kæmpe ja,' skriver hun.

Line Maria Busk er rigtig glad for, at de har valgt at tage det med ro, siden de begyndte at se hinanden for et par måneder siden.

'Det var virkelig vigtigt for mig, at vi tog det stille og roligt med at få titel på, hvilket han også accepterede,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg havde brug for at mærke mig selv og mærke godt efter med hensyn til mine følelser for ham. Det skete jo trods alt meget hurtigt efter mit brud i sommer, så ja, jeg havde bare brug for at det hele ikke gik for stærkt.'

Line Maria Busk har to gange medvirket i 'Ex on the Beach', mens David Jarsbo er kendt fra 'Paradise Hotel', som han vandt sammen med Sille Nimholm.

David Jarsbo smed den såkaldte kugle på de eftertragtede 500.000 kroner i finalen og efterlod Sille knust og uden pengegevinst. Sidenhen har der været strid mellem ekskæresterne. David Jarsbo havde lovet at betale Sille Nimholm 250.000 kroner, som var hans løfte til hende.

I skrivende stund har 'Paradise Hotel'-vinderen dog ikke betalt ekskæresten en rød reje.