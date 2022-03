Forelsket i gift mand: - Det er jeg ikke stolt af

Daværende folketingspolitiker Kristian Jensen skabte overskrifter, da det tilbage i 2019 kom frem, at han skulle skilles fra sin kone, Trine Overmark Jensen, fordi han havde forelsket sig i sangeren Pernille Rosendahl

Det var i forvejen en smule overraskende, at den tidligere Venstre-politiker Kristian Jensen i 2019 fortalte, at han skulle skilles efter næsten 21 års ægteskab.

Grunden til det forliste ægteskab var dog det mest forbløffende. Skilsmissen skyldtes nemlig et kærlighedsforhold til den danske sanger Pernille Rosendahl.

Siden offentliggørelsen af deres forhold har parret været meget stille i medierne, men Pernille Rosendahl sætter nu ord på, hvordan det har været at forelske sig i en gift mand.

Det sker i et interview med Eurowoman.

- Det er jeg ikke stolt af. Der hviler en skam over det, og kærligheden har derfor på intet tidspunkt været florlet. Fordi vores forhold er født i forbudt kærlighed, er det bedste, vi kan gøre, at være stille. Og at blive sammen, siger Pernille Rosendahl til Eurowoman.

Den 49-årige Pernille Rosendahl er kendt som forsanger i de to bands Swan Lee og The Storm. Foto: Joachim Ladefoged

Kærligheden blomstrer

Forholdet har altså ikke kun været en dans på roser siden den turbulente start. Og det bedste, parret ifølge Rosendahl har kunnet gøre, har været at være stille omkring forholdet i offentligheden og at blive sammen.

Kristian Jensens skilsmisse gjorde dog kærligheden til Pernille Rosendahl en hel del mere kompliceret, da valget om at blive et offentligt kendt par især har haft konsekvenser for Kristians Jensen og hans ekskones børn.

Pernille Rosendahl har også sønnen Tristan fra et tidligere forhold med musikeren Johan Wohlert.

På trods af Pernille Rosendahls skam over den komplicerede kærlighed tvivler hun ikke på, at det har været den helt rigtige beslutning at finde sammen med Kristian Jensen.

- Jeg har fundet en kæreste, der bakker mig virkelig meget op. Han er virkelig unik og har det der gen, hvor han springer til og er der, siger hun til Eurowoman.