Forelsket igen: Viser kæresten frem

Amors pil har ramt realitydeltageren Christel Trubka, der i øjeblikket svæver på en lyserød sky.

Og mange vil måske tro, at det er Karl Weihe fra 'Ex on the Beach', der er løbet med Christel Trubkas hjerte.

I flere måneder florerede der nemlig rygter om, hvorvidt realitystjernerne Christel og Karl var blevet kærester, efter de flere gange dukkede op på den røde løber sammen, og på de sociale medier kunne man i en længere periode også se, at de to var sammen næsten hver dag.

De har dog aldrig sat en titel på deres forhold, udover to venner, der synes om hinandens selskab.

Nu har 28-årige Mohan fundet vejen til Christel Trubkas hjerte, og i et opslag på Instagram viser hun ham frem med tilhørende billedtekst: 'Min' efterfulgt af et hjerte.

'Vi har lært hinanden at kende igennem Instagram, og så tog det ene bare det andet', skriver Christel Trubka til Ekstra Bladet.

Parret er netop hjemvendt fra en ferie sammen i Grækenland, hvor man har kunne se de mange billeder, der er blevet delt af opevelser.