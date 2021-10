Forelsket Manu Sareen: Scorer yngre model

Kærligheden tilsmiler igen Manu Sareen.

Den 54-årige politiker og forfatter blev i 2020 skilt efter fire års ægteskab, men nu er han ikke længere fri på markedet.

I en uges tid har han nemlig været kærester med 32-årige Simona Popovic. Det bekræfter en lykkelig Manu Sareen over for Ekstra Bladet.

- Jeg er meget glad og lykkelig og meget forelsket. Det er optur, siger Manu Sareen og fortæller, at de mødte hinanden på en bar for en måneds tid siden.

- Jeg står, og så kommer hun hen. Hun har læst nogle af mine bøger. Hun synes, det var fedt, at jeg var stået frem med min adhd. Så faldt vi i snak. Hun fortalte, at hun læste på Kunstakademiet. Vi snakkede uafbrudt i fire timer. Der var god kemi. Jeg fulgte hende hjem og sagde pænt farvel til hende i hendes gade. Vi mødtes en uge efter, og så har det bare kørt siden. I sidste uge aftalte vi, at vi var kærester. Det var vildt.

Simona Popovic i 2012. Foto: Jakob Jørgensen

'Det er gået hurtigt'

Simona Popovic er til daglig model hos Scoop Models, og så er hun heller ikke et helt ukendt ansigt i medierne.

Tidligere har hun været kærester med den tidligere 'X Factor'-dommer Remee. De to gik dog fra hinanden i 2014, og det nyder Manu Sareen i den grad godt af nu.

Han indrømmer, at det hele er gået hurtigt mellem de to, siden de mødtes.

- Men det er dybden af følelserne, der tæller for mig, siger han og fortæller, at han har præsenteret hende derhjemme

- Mine børn har mødt hende og synes godt om hende. Det er dejligt. Hun er fandeme også sød. Det er fedt, at hun åbner en ny verden op, som jeg ikke kender.

Pyt med alderen

Der er 22 år mellem de nye kærester, men det er ikke noget, der betyder det mindste, mener Manu Sareen.

- Vissevasse. Det er ikke noget, vi tænker over. Det er det, der er sjovt med kærlighed og forelskelse. Det bryder grænser. Både seksualitet, etnicitet og alder. Man kan ikke gøre for, hvem man forelsker sig i, og jeg er meget glad for Simona, siger politikeren, der håber, han nu har fundet sin sidste partner:

- Man kan ikke spå om fremtiden. Men jeg har sagt til Simona, at jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har mødt et menneske, der får mig til at føle sådan. Jeg håber, vi er sammen for altid. Men jeg er taknemmelig for, at jeg føler det her igen. Jeg håber, det varer for evigt, selvom jeg ikke ved, hvad fremtiden bringer, og jeg kan virkelig godt se en fremtid med hende.

Børn har de endnu ikke talt om, og der er heller ikke udsigt til, at de skal dele adressen i den nærmeste fremtid.

- Vi skal lige lære hinanden bedre at kende. Vi tager det stille og roligt.

Simona Popovic har tidligere dannet par med Remee. Her ses de to sammen i 2012. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Simona Popovic.