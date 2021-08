Foretager usædvanlig investering

Mia Wagner, der er kendt fra DR1-programmet 'Løvens hule' har for nylig gjort en ny stor investering i det danske hudplejeprodukt Lucia Care.

Dem, der har fulgt med i 'Løvens hule' ved godt, at det ikke er noget nyt, at Mia Wagner investerer i danske nyopstartede virksomheder.

Men det er et sjældent syn, at hun investerer i et brand, der endnu ikke er begyndt at tjene penge.

- Jeg har gjort det af flere grunde. Først og fremmest kender jeg Nanna (Kirkebjerg, red.). Efter jeg havde været ramt af stress lærte hun mig meget om den sunde og holistiske tilgang til livet. Jeg har fulgt hende i tre år, og vi har hele tiden vidst, at vi skulle lave noget sammen. Og det er så nu, siger Mia Wagner til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og så er det en god forretning. Nanna er yderst kompetent. Både som læge og som forretningskvinde, siger løvinden.

Gamle urter

Det er lægen Nanna Kirkebjerg, der står bag de nye hudplejeprodukter, der af gamle lægeurter er udviklet til at reducere stress og genoprette balancen i huden.

- Der er selvfølgelig meget hudpleje derude, men den her holistiske tilgang til det synes jeg er unik. Og den afspejler det brede syn på sundhed, som jeg synes er så vigtig. Det er ikke nok bare at gå til lægen, når man har symptomer på et eller andet, siger Mia Wagner, der via Nordic Female Founders ejer 30 procent af Lucia Care via holdningselskabet.

- Firmaet er i sin meget spæde start. Er det ikke en dumdristig investering?

- Jeg er en meget modig kvinde, men ikke dumdristig. Det var i min ungdom, jeg var det, griner Mia Wagner, der aldrig tidligere har investeret i et produkt, hun ikke har haft mellem hænderne i sin færdige form endnu.

- Nej, det er vist første gang. Men jeg har bygget virksomheder fra bunden før, og her har jeg været med hele vejen. Jeg har smurt mig ind og duftet til forskellige urter. Så jeg kender produktet, og jeg tror på, at markedet er klar til det.

Mia Wagner er klar til at lave nye investeringer i den kommende sæson af 'Løvens hule' på DR.

