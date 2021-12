Forfærdelig fødselsdagsgave: Smittet med corona

Den kendte TV 2-vært Karen-Helene Hjorth melder sig nu i koret af danskere, der er blevet smittet med corona.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

Her fortæller hun samtidig, at hun testede positiv for to dage siden.

'Nåmenøøøhhh - så blir jeg da bare her… Og for lige at toppe den op, så virker mit internet ikke, og TDC Erhverv er på weekend. Så deeet… Og nårh ja… jeg har fødselsdag i morgen!', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'2021 - gaven der så generøst, bliver ved med at give… (PS. Er vaccineret - heldigvis også med tredje stik, så har det allerede bedre. Let feber, ømhed og en knastør hoste der gør lidt naller, men er oppe. Ligger ikke og raller. Heldigvis', skriver hun videre.

Satser på at nå hjem til jul

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun har det godt trods omstændighederne og indtil videre kun oplever mildere symptomer.

- Jeg begyndte at få det dårligt for et par dage siden. Jeg har feber og er bare skidt tilpas, siger hun og fortsætter:

- Men jeg er jo vaccineret, også med tredje stik, så jeg håber, det bliver en hurtig overflyvning, og at jeg ikke får det værre. Lige nu er jeg da også så frisk, at jeg sagtens kan gå rundt og ligge og se på min telefon, nu når jeg ikke kan se fjernsyn, siger hun med et grin.

Karen Helene-Hjorth håber da også, at hun kan nå hjem til jul trods sygdommen.

- Jeg skal holde jul i Nordjylland med min datter, eksmand og familie, og jeg satser meget på, at mine symptomer når at gå væk inden da. Jeg skal være symptomfri 48 timer, før jeg må gå ud, så det er tirsdag. Det håber jeg er realistisk, siger hun og fortsætter:

- Heldigvis tog min datter til Nordjylland forleden, så hun hygger med familien, imens jeg ligger her. Det er trods alt meget heldigt, siger hun og griner:

- Men ja, det kunne ikke være dårligere timing. Lige inden min fødselsdag, og så har jeg intet internet. Men jeg har flere i min omgangskreds, der er smittet lige nu, så vi taler løbende med hinanden og tager en status på, hvordan vi går og har det.