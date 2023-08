Forfærdet Mascha Vang: - Det er så grimt

Midt- og Vestjyllands Politi gjorde onsdag et makabert fund på Viegård Stutteri ved Viborg efter flere bekymrede henvendelser fra borgere, der mener, at hestene på stedet bliver vanrøgtet.

I forbindelse med undersøgelserne fandt politiet intet mindre end 50 nedgravede heste.

Fundet har chokeret tv-kendis og influencer Mascha Vang, der flere gange har deltaget i demonstrationer og protester mod det omtalte stutteri, mens hun også har råbt op om forholdene på stutteriet på sine sociale medier gentagne gange.

- Det er fuldstændig frygteligt, det, der er blevet fundet. Det er så ekstremt, og der er så mange ting, der er virkelig uhyggelige ved den her sag. Det er så frygteligt ondskabsfuldt, at man behandler dyr på den måde, siger Mascha Vang og fortsætter med at fortælle, at hun dog på ingen måde er overrasket:

Annonce:

- Jeg er desværre overhovedet ikke overrasket over det, de har fundet. Folk har talt om det i 30 år, og det er først nu, de uhyggelige sager kommer frem i lyset. Men for mig er det svært at forstå, at man har så mange dyr og så behandler dem så dårligt.

Sagen om Viegård Stutteri ligger Mascha Vang meget på sinde. Hun og datteren Hollie Nolia ejer selv en hest. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Skal følges til dørs

Ifølge Mascha Vang er det dog i hendes optik først nu, sagen for alvor er begyndt. Fundet af de nedgravede heste er nemlig kun begyndelsen, mener hun.

- Nu er det tid til, at der skal graves endnu dybere. Det nytter ikke noget, at man stopper her. Det er først nu, at sagen er begyndt i min optik. Det må ikke gå i glemmebogen, og ejeren skal efter min mening på ingen måde have lov at have dyr i fremtiden. Når man finder så mange nedgravede heste, så er der jo noget, der tyder på, at det her er organiseret og ikke bare noget på hobbyplan. Så er det professionelt. Det er så grimt, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun derfor også stadig har sine bekymringer:

Annonce:

- Der er stadig en masse dyr på ejendommen, 390 heste. Hvem passer dem, når myndighederne tager hjem? Festen stopper ikke her, og det synes jeg er meget vigtigt at huske på. Vi skal sørge for, at de dyr får hjælp.

Mascha Vang er dog rigtig glad for, at de mange opråb om stutteriet de seneste år har ført til handling.

- Gudskelov for alle dem, der har råbt op om det i så mange år. Alle de ildsjæle, der har insisteret på, at det her skulle undersøges til bunds. Det er deres fortjeneste, at det nu sker. Og det er dejligt, at der er så mange mennesker med hjertet på det rette sted, der har reageret og stået sammen for at råbe op om det her problem, siger hun.



Der har den seneste tid været stor opmærksomhed rettet mod stutteriet nær Viborg, hvor der blandt andet har været flere sammenstød mellem ansatte og demonstranter, som mener, at stutteriets heste bliver vanrøgtet.