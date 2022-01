Forfatter og tegner Flemming Quist Møller er død

Den folkekære forfatter Flemming Quist Møller er mandag død, 79 år gammel.

Det fortæller forfatterens søn, Carl Quist-Møller, til TV 2 Lorry.

- Han faldt om ved morgenbordet med en blodprop i hjertet i mandags - for en uge siden. Han faldt om i det hus i Taarbæk, hvor han er vokset op og også har boet de sidste år af sit liv. Han blev lagt i koma på Rigshospitalet. Her har vi siddet omkring ham i en uge, siger Carl Quist-Møller til TV 2 Lorry.

- Søndag kunne lægerne se, at der ikke var mere at gøre. Mandag omkring klokken 12 åndede han ud med de nærmeste omkring sig. Vi holdt alle om ham, mens hans gode ven og musiker Christian Sievert spillede ‘Samba Glænø’ på flamenco-guitar. Vinduet stod åbent, siger sønnen i telefonen fra sit tegneværksted.

Kendt for folkekære værker

Multikunstneren Flemming Quist Møller, der både gjorde sig som tegner, børnebogsforfatter, musiker, filmmanuskriptforfatter og sågar skuespiller, er især kendt for sine folkekære værker.

Disse tæller blandt andet debutbogen 'Cykelmyggen Egon' fra 1967, 'Bennys badekar' fra 1969, 'Snuden' fra 1980 samt 'Jungledyret Hugo' fra 1989, som han samarbejdede med sønnen Carl Quist-Møller om.

Flere af Flemming Quist Møllers værker udkom både som børnebøger og tegnefilm.

I 2005 fulgte Flemming Quist Møller op på debutbogen med 'Cykelmyggen og Dansemyggen', der også udkom som tegnefilm i 2007.

Flemming Quist Møller blev født 19. maj 1942 og voksede op i Taarbæk nord for København.

Efter en kort uddannelse på det københavnske animationsfilmselskab Bent Barfod Film mellem 1960 og 1961 blev han siden autodidakt multikunster, hvor det især var som forfatter, tegner, musiker og filminstruktør, han siden skulle blive landskendt.

Vandt flere priser

I løbet af sit mangeårige virke modtog Flemming Quist Møller en række priser og udmærkelser.

Blandt andet modtog han i 2006 Gyldendals Børnebogspris og Kulturministeriets Illustratorpris i 1983, mens han også blev tildelt en Æres-Bodil i 1994 for sine animationsfilm.

I 2019 blev Quist Møller tildelt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

20. april er der premiere på ‘De forbandede år 2’, som Flemming Quist Møller har skrevet manuskript til. Han har nået at se den færdigklippet, siger hans søn, Carl Quist-Møller.

- Han fortalte instruktør Anders Refn, at det er et mesterværk. Han havde ingen hængepartier lige nu. Han var rimelig afklaret med det, han havde nået. Da han var ung, sagde han altid, at alt over 60 år, det betragter jeg som bonusår. Forleden sagde han, ‘nu er der gået 19 år, det er meget godt klaret,' siger Carl Quist-Møller til TV 2 Lorry.